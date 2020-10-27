https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581791554.html
Саратовская область получит более двух тысяч доз вакцины от COVID-19
Саратовская область ожидает в ноябре поставку более 2 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник замминистра здравоохранения региона Денис РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:02
2020-10-27T17:02
2020-10-27T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
саратовская область
общество
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<strong>САМАРА, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовская область</a> ожидает в ноябре поставку более 2 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.По его словам, на сегодняшний день завершилась вакцинация медработников первой партией вакцины в количестве 42 доз.С начала пандемии в Саратовской области подтвержден 19 731 случай заражения коронавирусом, 12 985 человек выздоровели, 150 скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581710190.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, саратовская область, общество