https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581791554.html

Саратовская область получит более двух тысяч доз вакцины от COVID-19

Саратовская область ожидает в ноябре поставку более 2 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник замминистра здравоохранения региона Денис РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:02

2020-10-27T17:02

2020-10-27T17:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

саратовская область

общество

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<strong>САМАРА, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовская область</a> ожидает в ноябре поставку более 2 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.По его словам, на сегодняшний день завершилась вакцинация медработников первой партией вакцины в количестве 42 доз.С начала пандемии в Саратовской области подтвержден 19 731 случай заражения коронавирусом, 12 985 человек выздоровели, 150 скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581710190.html

саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, саратовская область, общество