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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581791554.html
Саратовская область получит более двух тысяч доз вакцины от COVID-19
Саратовская область ожидает в ноябре поставку более 2 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник замминистра здравоохранения региона Денис РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:02
2020-10-27T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
саратовская область
общество
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<strong>САМАРА, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовская область</a> ожидает в ноябре поставку более 2 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.По его словам, на сегодняшний день завершилась вакцинация медработников первой партией вакцины в количестве 42 доз.С начала пандемии в Саратовской области подтвержден 19 731 случай заражения коронавирусом, 12 985 человек выздоровели, 150 скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581710190.html
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60
коронавирус в россии, саратовская область, общество

Саратовская область получит более двух тысяч доз вакцины от COVID-19

17:02 27.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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САМАРА, 27 окт – РИА Новости. Саратовская область ожидает в ноябре поставку более 2 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.
"Ожидается поступление второй партии вакцины в количестве 2096 доз. Ориентировочно – ноябрь", - сказал Грайфер на брифинге в минздраве.
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По его словам, на сегодняшний день завершилась вакцинация медработников первой партией вакцины в количестве 42 доз.
С начала пандемии в Саратовской области подтвержден 19 731 случай заражения коронавирусом, 12 985 человек выздоровели, 150 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСаратовская областьОбщество
 
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