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https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581759851.html
В Роспотребнадзоре рассказали об испытаниях вакцины "Вектора"
В пресс-службе Роспотребнадзора РИА Новости сообщили детали пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", которую разработал государственный научный... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:32
2020-10-27T15:49
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> В пресс-службе Роспотребнадзора РИА Новости сообщили детали пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", которую разработал государственный научный центр "Вектор".В ведомстве уточнили, что добровольцев начнут набирать после получения разрешения на проведение исследований. Как уточнял на минувшей неделе директор центра "Вектор", тесты могут начаться в ноябре. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что производство вакцины уже началось. Она также отметила, что каждая вакцина от коронавируса будет иметь свою целевую аудиторию, выбирать из существующих препаратов будет врач. Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована "ЭпиВакКорона".На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали об испытаниях вакцины "Вектора"

14:32 27.10.2020 (обновлено: 15:49 27.10.2020)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В пресс-службе Роспотребнадзора РИА Новости сообщили детали пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", которую разработал государственный научный центр "Вектор".

"Планируется провести несколько независимых пострегистрационных исследований: среди добровольцев старше 18 лет, как здоровых, так и имеющих хронические заболевания, — на ограниченной выборке в три тысячи человек и на расширенной выборке в 40 тысяч человек; среди 150 человек старше 60 лет и среди детского населения в возрасте 14-17 лет", — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что добровольцев начнут набирать после получения разрешения на проведение исследований.
Как уточнял на минувшей неделе директор центра "Вектор", тесты могут начаться в ноябре.
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У 85% привившихся вакциной "Спутник V" не было побочных эффектов
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что производство вакцины уже началось.
Она также отметила, что каждая вакцина от коронавируса будет иметь свою целевую аудиторию, выбирать из существующих препаратов будет врач.
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована "ЭпиВакКорона".
На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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