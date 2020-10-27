https://ria.ru/20201027/sotrudnichestvo-1581764185.html
Московская и Псковская области продолжат сотрудничество
Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах, в том числе, в области решения задач оперативного управления регионами и экологии,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:48
2020-10-27T14:48
2020-10-27T16:28
новости подмосковья
андрей воробьев
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости</strong>. Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах, в том числе, в области решения задач оперативного управления регионами и экологии, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья по итогам рабочей встречи губернаторов <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрея Воробьева</a> и Михаила Ведерникова."Мы сотрудничаем уже давно, несмотря на то, что нас разделяет расстояние. Сегодня покажем вам ЦУР, может, вы что-то полезное найдете, и внедрите для своей работы с жителями. Сейчас в связи с пандемией повестка в основном сосредоточена на спасении жизней, здравоохранении. Но мы должны думать и о хозяйстве, о порядке на наших территориях", - приводятся в сообщении слова Воробьева.В ходе встречи также шла речь о вопросах экологии."Сегодня с командой из администрации я приехал перенять опыт по строительству технопарков, современных полигонов. Я помню, что для Московской области это был серьезный вызов, с которым вы достойно справились", - отметил Ведерников.Для делегации из Псковской области организована возможность ознакомиться с работой комплекса по переработке отходов <strong>"</strong>Экоград<strong>".</strong>
https://ria.ru/20201027/podmoskove-1581752031.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости
. Московская и Псковская области продолжат сотрудничество в различных сферах, в том числе, в области решения задач оперативного управления регионами и экологии, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья по итогам рабочей встречи губернаторов Андрея Воробьева
и Михаила Ведерникова.
"Мы сотрудничаем уже давно, несмотря на то, что нас разделяет расстояние. Сегодня покажем вам ЦУР, может, вы что-то полезное найдете, и внедрите для своей работы с жителями. Сейчас в связи с пандемией повестка в основном сосредоточена на спасении жизней, здравоохранении. Но мы должны думать и о хозяйстве, о порядке на наших территориях", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
В ходе встречи также шла речь о вопросах экологии.
"Сегодня с командой из администрации я приехал перенять опыт по строительству технопарков, современных полигонов. Я помню, что для Московской области это был серьезный вызов, с которым вы достойно справились", - отметил Ведерников.
Для делегации из Псковской области организована возможность ознакомиться с работой комплекса по переработке отходов "Экоград".
"В Московской области работает уже порядка 12 комплексов по переработке отходов. Один из них уже больше года действует в Зарайске. Сегодня вы сможете увидеть, что там соблюдены самые требовательные экостандарты", - сказал глава Подмосковья.