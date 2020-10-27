https://ria.ru/20201027/sotrudnichestvo-1581738965.html

Россия и Белоруссия утвердили план сотрудничества в области обороны

Совместная коллегия министерств обороны Белоруссии и РФ утвердила замысел учения "Запад-2021" и план сотрудничества на 2021 год, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:05

2020-10-27T13:05

2020-10-27T13:05

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союзное государство

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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Совместная коллегия министерств обороны <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">РФ</a> утвердила замысел учения "Запад-2021" и план сотрудничества на 2021 год, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.Там говорится, что также подписаны постановления о проведении совместных специальных учений при подготовке к "Запад-2021", о совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин и итогов Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.По данным пресс-службы, на заседании подведены итоги деятельности оборонных ведомств за прошедший период, обсуждены вопросы организации и проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2021", подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Белоруссии, совершенствование объединенных военных систем.Кроме того, говорится в сообщении, в рамках мероприятия состоялась рабочая встреча министра обороны Белоруссии с госсекретарем <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>, в ходе которой обсуждался ряд вопросов, связанных с реализацией программ Союзного государства в военной сфере.

https://ria.ru/20201027/granitsa-1581715994.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзное государство, белоруссия, безопасность, в мире