Россия и Белоруссия утвердили план сотрудничества в области обороны
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Совместная коллегия министерств обороны Белоруссии и РФ утвердила замысел учения "Запад-2021" и план сотрудничества на 2021 год, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.
"Прошла совместная коллегия министерств обороны Беларуси и России. В ходе совместной коллегии утвержден замысел совместного учения "Запад-2021", план двустороннего сотрудничества на 2021 год", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram по итогам коллегии, прошедшей по видеоконференцсвязи.
Там говорится, что также подписаны постановления о проведении совместных специальных учений при подготовке к "Запад-2021", о совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин и итогов Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.
По данным пресс-службы, на заседании подведены итоги деятельности оборонных ведомств за прошедший период, обсуждены вопросы организации и проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2021", подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Белоруссии, совершенствование объединенных военных систем.
Кроме того, говорится в сообщении, в рамках мероприятия состоялась рабочая встреча министра обороны Белоруссии с госсекретарем Союзного государства, в ходе которой обсуждался ряд вопросов, связанных с реализацией программ Союзного государства в военной сфере.