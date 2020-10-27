https://ria.ru/20201027/sberezheniya-1581685230.html

Эксперт рассказал, почему опасно хранить деньги в долларах

Сбережения в долларах могут оказаться под санкциями после прихода к власти в США демократов. Пока введение серьезных ограничительных мер, связанных с расчетами... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T02:23

2020-10-27T02:23

2020-10-27T02:23

депозиты

доллары

сша

рубль

инфляция

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Сбережения в <a href="https://ria.ru/keyword_dollary/" target="_blank">долларах</a> могут оказаться под санкциями после прихода к власти в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> демократов. Пока введение серьезных ограничительных мер, связанных с расчетами в долларах, для российских юридических и физических лиц не предусматривается, но такая опасность существует, рассказал <a href="http://1prime.ru/Financial_market/20201027/832220819.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Кроме того, после очередной волны ослабления рубля население стандартно начинает покупать валюту уже на максимумах, что может быть чревато ее последующим падением.

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

депозиты, доллары, сша, рубль, инфляция, экономика