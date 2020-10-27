Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/sberezheniya-1581685230.html
Эксперт рассказал, почему опасно хранить деньги в долларах
Сбережения в долларах могут оказаться под санкциями после прихода к власти в США демократов. Пока введение серьезных ограничительных мер, связанных с расчетами... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T02:23
2020-10-27T02:23
депозиты
доллары
сша
рубль
инфляция
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577549405_0:160:2988:1841_1400x0_80_0_0_a175854098800541ce2654baef0f2840.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Сбережения в <a href="https://ria.ru/keyword_dollary/" target="_blank">долларах</a> могут оказаться под санкциями после прихода к власти в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> демократов. Пока введение серьезных ограничительных мер, связанных с расчетами в долларах, для российских юридических и физических лиц не предусматривается, но такая опасность существует, рассказал <a href="http://1prime.ru/Financial_market/20201027/832220819.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Кроме того, после очередной волны ослабления рубля население стандартно начинает покупать валюту уже на максимумах, что может быть чревато ее последующим падением.
7
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577549405_124:0:2855:2048_1400x0_80_0_0_357728a6c3faabcd9c252b5b705af967.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
депозиты, доллары, сша, рубль, инфляция, экономика

Эксперт рассказал, почему опасно хранить деньги в долларах

02:23 27.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве.
Электронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Сбережения в долларах могут оказаться под санкциями после прихода к власти в США демократов. Пока введение серьезных ограничительных мер, связанных с расчетами в долларах, для российских юридических и физических лиц не предусматривается, но такая опасность существует, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Важный аспект сбережения – это доступные инструменты в долларах. Процентные ставки на депозитах и доходность облигаций высококачественных заемщиков с трудом перекрывают инфляцию в долларах США. К примеру, доходность десятилетних гособлигаций США составляет 0,8%, а базовая инфляция в США находится на уровне 1,7%", — отмечает эксперт.
Кроме того, после очередной волны ослабления рубля население стандартно начинает покупать валюту уже на максимумах, что может быть чревато ее последующим падением.
 
Обсудить7
ДепозитыдолларыСШАРубльИнфляцияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Москве еще 3269 пациентов вылечились от COVID-19
09:00Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли
09:00Ученые нашли причины опасной патологии беременности
08:53Власти Карабаха заявили о локальных боях на передовой
08:51В Пакистане семь человек погибли при взрыве в семинарии
08:46Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа
08:46Студентов Уральского университета переведут на дистанционное обучение
08:41Глава Карабаха сменил министра обороны из-за ранения
08:10Главу Приангарья Кобзева госпитализировали с коронавирусом
08:05В Подмосковье иномарка сбила ребенка
08:00Космический груз. На Землю доставят древнейший материал Солнечной системы
07:44Москвичам пообещали погожий осенний день
07:35Баку заявил об обстреле Ереваном линии соприкосновения
07:30И.о. президента Киргизии Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза
07:19На трассе в Красноярском крае перевернулся микроавтобус
07:06Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
06:31СМИ: чиновник Белого дома перенес интервью из-за выстрелов возле дома
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад активности коронавируса
06:03Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году
05:57В Алтайском крае задержали мужчину, напавшего на девушек с ножом
Лента новостейМолния