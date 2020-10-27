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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/pompeo-1581788597.html
Помпео провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону ситуацию в Карабахе с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:51
2020-10-27T17:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
майк помпео
нагорный карабах
государственный департамент сша
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> обсудил по телефону ситуацию в Карабахе с премьером Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> и президентом Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> и призвал выполнять обязательства о соблюдении режима прекращения огня, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.Помпео отметил необходимость полного соблюдения режима прекращения огня, о котором стороны договорились в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 10 октября.Ранее министерство обороны Армении заявило, что утром 27 октября азербайджанская сторона нанесла удары, используя беспилотники (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийские средства, по позициям пограничной заставы Армении на юго-востоке республики, на стыке границы с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html
https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html
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нагорный карабах
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сша
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никол пашинян, майк помпео, нагорный карабах, государственный департамент сша, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Помпео провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном

16:51 27.10.2020 (обновлено: 17:02 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону ситуацию в Карабахе с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал выполнять обязательства о соблюдении режима прекращения огня, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Госсекретарь Майкл Помпео говорил отдельно с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Госсекретарь Помпео призвал лидеров соблюдать их обязательства прекратить насилие и стремиться к дипломатическому решению Нагорно-Карабахского конфликта при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также отметил, что у конфликта нет военного решения", - говорится в ее заявлении, распространенном госдепартаментом.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Легкий случай". Почему США не удалось помирить Баку и Ереван
Помпео отметил необходимость полного соблюдения режима прекращения огня, о котором стороны договорились в Москве 10 октября.
Ранее министерство обороны Армении заявило, что утром 27 октября азербайджанская сторона нанесла удары, используя беспилотники (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийские средства, по позициям пограничной заставы Армении на юго-востоке республики, на стыке границы с Ираном.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
"Несмотря на локальные провокации...": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

Мужчина-пастух в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

Вид на Степанакерт
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

Дом, поврежденный в результате обстрела города Аскеран
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

Мужчина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела города Аскеран
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянМайк ПомпеоНагорный КарабахГосударственный департамент СШАИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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