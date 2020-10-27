https://ria.ru/20201027/pompeo-1581788597.html

Помпео провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону ситуацию в Карабахе с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:51

2020-10-27T16:51

2020-10-27T17:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

майк помпео

нагорный карабах

государственный департамент сша

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> обсудил по телефону ситуацию в Карабахе с премьером Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> и президентом Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> и призвал выполнять обязательства о соблюдении режима прекращения огня, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.Помпео отметил необходимость полного соблюдения режима прекращения огня, о котором стороны договорились в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 10 октября.Ранее министерство обороны Армении заявило, что утром 27 октября азербайджанская сторона нанесла удары, используя беспилотники (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийские средства, по позициям пограничной заставы Армении на юго-востоке республики, на стыке границы с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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