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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201027/podmoskove-1581752031.html
Подмосковье поставит электросварные трубы в Италию
Подмосковная компания "РУСИНОКС" заключила экспортный контракт с Италией на поставку электросварных нержавеющих труб на сумму в 11 миллионов долларов, говорится РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:01
2020-10-27T14:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
италия
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<strong>КРАСНОГОРСК, 27 окт – РИА Новости</strong>. Подмосковная компания "РУСИНОКС" заключила экспортный контракт с Италией на поставку электросварных нержавеющих труб на сумму в 11 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций промышленности и науки региона."Объем контракта на поставку подмосковных труб в Италию составит 11 миллионов долларов. Это столько же, сколько было экспортировано из <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a> в Италию за все первое полугодие 2020 года. Содействие в заключении контракта компании оказал региональный Фонд ВЭД, который консультировал подмосковное предприятие по вопросам внешнеэкономической деятельности", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она также отметила, что консультационная поддержка Фонда востребована как у начинающих экспортеров, так и у предпринимателей, которые уже активно работают на экспортных рынках. Фонд всегда готов предоставить актуальную информацию о работе за рубежом и дать рекомендации по развитию внешней торговли.
https://ria.ru/20200904/shokolad-1576785003.html
московская область (подмосковье)
италия
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московская область (подмосковье), италия

Подмосковье поставит электросварные трубы в Италию

14:01 27.10.2020
 
© Фото : РУСИНОКСЦех компании РУСИНОКС
Цех компании РУСИНОКС - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : РУСИНОКС
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 27 окт – РИА Новости. Подмосковная компания "РУСИНОКС" заключила экспортный контракт с Италией на поставку электросварных нержавеющих труб на сумму в 11 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций промышленности и науки региона.
"Объем контракта на поставку подмосковных труб в Италию составит 11 миллионов долларов. Это столько же, сколько было экспортировано из Подмосковья в Италию за все первое полугодие 2020 года. Содействие в заключении контракта компании оказал региональный Фонд ВЭД, который консультировал подмосковное предприятие по вопросам внешнеэкономической деятельности", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
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Подмосковная компания начала поставки шоколада на Ближний Восток
Она также отметила, что консультационная поддержка Фонда востребована как у начинающих экспортеров, так и у предпринимателей, которые уже активно работают на экспортных рынках. Фонд всегда готов предоставить актуальную информацию о работе за рубежом и дать рекомендации по развитию внешней торговли.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Италия
 
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