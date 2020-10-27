https://ria.ru/20201027/podmoskove-1581752031.html
Подмосковье поставит электросварные трубы в Италию
Подмосковная компания "РУСИНОКС" заключила экспортный контракт с Италией на поставку электросварных нержавеющих труб на сумму в 11 миллионов долларов, говорится РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:01
2020-10-27T14:01
2020-10-27T14:01
новости подмосковья
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<strong>КРАСНОГОРСК, 27 окт – РИА Новости</strong>. Подмосковная компания "РУСИНОКС" заключила экспортный контракт с Италией на поставку электросварных нержавеющих труб на сумму в 11 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций промышленности и науки региона."Объем контракта на поставку подмосковных труб в Италию составит 11 миллионов долларов. Это столько же, сколько было экспортировано из <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a> в Италию за все первое полугодие 2020 года. Содействие в заключении контракта компании оказал региональный Фонд ВЭД, который консультировал подмосковное предприятие по вопросам внешнеэкономической деятельности", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она также отметила, что консультационная поддержка Фонда востребована как у начинающих экспортеров, так и у предпринимателей, которые уже активно работают на экспортных рынках. Фонд всегда готов предоставить актуальную информацию о работе за рубежом и дать рекомендации по развитию внешней торговли.
https://ria.ru/20200904/shokolad-1576785003.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), италия