https://ria.ru/20201027/pensionery-1581739109.html

В Минтруде рассказали, как вырастет прожиточный минимум пенсионера

В новую модель расчета прожиточного минимума (ПМ) заложен ежегодный устойчивый рост этого показателя для пенсионеров. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:05

2020-10-27T13:05

2020-10-27T16:35

россия

пенсионеры

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> В новую модель расчета прожиточного минимума (ПМ) заложен ежегодный устойчивый рост этого показателя для пенсионеров.Там напомнили, что в законе прописана соцгарантия: неработающий пенсионер получает пенсию не ниже регионального ПМП. Если пенсия меньше этой величины, государство производит социальную доплату."Таким образом, чем выше рост прожиточного минимума пенсионера, тем существеннее увеличивается пенсионное обеспечение малообеспеченных пожилых граждан", — пояснили в министерстве.Так в ведомстве прокомментировали <a href="https://ria.ru/20201027/pensioner-1581690395.html" target="_blank">заключение</a> Счетной палаты о том, что новая методика не обеспечит ежегодный рост ПМП. В Минтруде отметили, что выводы Счетной палаты основаны на результатах прошлых лет: во многих регионах ПМ не изменялся, а следовательно, не увеличивались и пенсии.Опасения Счетной палаты безосновательны, добавили там."Отметим, что в бюджете Пенсионного фонда заложен рост прожиточного минимума пенсионера на трехлетний период. Так, если в 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9240 рублей, то в 2023 году – 10 818 рублей. То есть за три года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей", — сказано в комментарии.В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ПМ. С 2021 года планируется отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Заместитель министра труда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank">Ольга Баталина</a> заявляла, что ПМП в России занижен, но нововведение это исправит.Переход на новую методику займет около пяти лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/pensioner-1580590101.html

https://ria.ru/20201020/pensionery-1580586288.html

100500 Пенсионный возраст должен составлять для женщин 55 лет, а для мужчин 60 лет. Размер пенсии должен составлять не менее 70% от последней зарплаты. Так, как это было в СССР. Выплачиваться пенсии должны строго из госбюджета. Никаких "пенсионных схем" и других воровских "мероприятий" быть не должно. Все организаторы многочисленных "пенсионных реформ" и подобных схем должны быть осуждены судом и понести заслуженное наказание за мошенничество в особо сверхкрупных размерах. Лично для меня существуют только такие политические силы, которые безоговорочно подпишутся под этим пунктом. 72

Семен Семеныч Федеральный прожиточный минимум пенсионера за три года вырастет на 1 578 рублей. Делим на 3 получаем НЕБЫВАЛЫЙ рост! Теперь точно ни в чём себе не откажем! 66

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионеры, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество