https://ria.ru/20201027/pedagogi-1581689732.html
В Приморье рассказали о выплатах молодым педагогам в регионе
Свыше 140 миллионов рублей из бюджета Приморья выплатили молодым педагогам региона с начала года, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T06:12
2020-10-27T06:12
2020-10-27T06:12
приморский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Свыше 140 миллионов рублей из бюджета <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморья</a> выплатили молодым педагогам региона с начала года, сообщает краевое правительство.Молодые педагоги в Приморье имеют право на единовременную выплату из краевого бюджета в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Кроме того, они получают ежемесячную материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет.С 2020 года приморские учителя получают доплаты также за классное руководство. На эти цели ранее из федерального бюджета направлено более 94 миллионов рублей.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
https://ria.ru/20201020/yamal-1580631547.html
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости.
Свыше 140 миллионов рублей из бюджета Приморья
выплатили молодым педагогам региона с начала года, сообщает краевое правительство.
Молодые педагоги в Приморье имеют право на единовременную выплату из краевого бюджета в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Кроме того, они получают ежемесячную материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет.
"По информации министерства образования Приморского края, 647 молодых специалистов отрасли трудятся в школах, 126 – в детских садах. Еще 34 человека заняты в сфере дополнительного образования. На выплаты молодым специалистам направлено 143,7 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
С 2020 года приморские учителя получают доплаты также за классное руководство. На эти цели ранее из федерального бюджета направлено более 94 миллионов рублей.
В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.