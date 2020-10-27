https://ria.ru/20201027/pedagogi-1581689732.html

В Приморье рассказали о выплатах молодым педагогам в регионе

Свыше 140 миллионов рублей из бюджета Приморья выплатили молодым педагогам региона с начала года, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T06:12

2020-10-27T06:12

2020-10-27T06:12

приморский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Свыше 140 миллионов рублей из бюджета <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморья</a> выплатили молодым педагогам региона с начала года, сообщает краевое правительство.Молодые педагоги в Приморье имеют право на единовременную выплату из краевого бюджета в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Кроме того, они получают ежемесячную материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет.С 2020 года приморские учителя получают доплаты также за классное руководство. На эти цели ранее из федерального бюджета направлено более 94 миллионов рублей.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

https://ria.ru/20201020/yamal-1580631547.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, общество