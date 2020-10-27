Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/pedagogi-1581689732.html
В Приморье рассказали о выплатах молодым педагогам в регионе
Свыше 140 миллионов рублей из бюджета Приморья выплатили молодым педагогам региона с начала года, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T06:12
2020-10-27T06:12
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_0:135:3161:1913_1400x0_80_0_0_73c02b37154cc747e2f07ce86e84bc76.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Свыше 140 миллионов рублей из бюджета <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморья</a> выплатили молодым педагогам региона с начала года, сообщает краевое правительство.Молодые педагоги в Приморье имеют право на единовременную выплату из краевого бюджета в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Кроме того, они получают ежемесячную материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет.С 2020 года приморские учителя получают доплаты также за классное руководство. На эти цели ранее из федерального бюджета направлено более 94 миллионов рублей.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
https://ria.ru/20201020/yamal-1580631547.html
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_216:0:2947:2048_1400x0_80_0_0_97086b56d2d7c80330506576bc3e2440.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, общество

В Приморье рассказали о выплатах молодым педагогам в регионе

06:12 27.10.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Свыше 140 миллионов рублей из бюджета Приморья выплатили молодым педагогам региона с начала года, сообщает краевое правительство.
Молодые педагоги в Приморье имеют право на единовременную выплату из краевого бюджета в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Кроме того, они получают ежемесячную материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет.
"По информации министерства образования Приморского края, 647 молодых специалистов отрасли трудятся в школах, 126 – в детских садах. Еще 34 человека заняты в сфере дополнительного образования. На выплаты молодым специалистам направлено 143,7 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
С 2020 года приморские учителя получают доплаты также за классное руководство. На эти цели ранее из федерального бюджета направлено более 94 миллионов рублей.
В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 13:19Ямало-Ненецкий автономный округ
Лучшие ученики и педагоги детских школ искусств на Ямале получат гранты
 
Обсудить0
Приморский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Москве еще 3269 пациентов вылечились от COVID-19
09:00Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли
09:00Ученые нашли причины опасной патологии беременности
08:53Власти Карабаха заявили о локальных боях на передовой
08:51В Пакистане семь человек погибли при взрыве в семинарии
08:46Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа
08:46Студентов Уральского университета переведут на дистанционное обучение
08:41Глава Карабаха сменил министра обороны из-за ранения
08:10Главу Приангарья Кобзева госпитализировали с коронавирусом
08:05В Подмосковье иномарка сбила ребенка
08:00Космический груз. На Землю доставят древнейший материал Солнечной системы
07:44Москвичам пообещали погожий осенний день
07:35Баку заявил об обстреле Ереваном линии соприкосновения
07:30И.о. президента Киргизии Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза
07:19На трассе в Красноярском крае перевернулся микроавтобус
07:06Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
06:31СМИ: чиновник Белого дома перенес интервью из-за выстрелов возле дома
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад активности коронавируса
06:03Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году
05:57В Алтайском крае задержали мужчину, напавшего на девушек с ножом
Лента новостейМолния