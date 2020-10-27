https://ria.ru/20201027/oproverzhenie-1581812257.html

В Карабахе опровергли сообщения о гибели министра обороны

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике опровергли публикации в азербайджанских СМИ о гибели министра обороны НКР Джалала Арутюняна. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:17

2020-10-27T18:17

2020-10-27T18:17

араик арутюнян

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> опровергли публикации в азербайджанских СМИ о гибели министра обороны НКР Джалала Арутюняна. Как написал в Facebook пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян, генерал получил не тяжелое ранение, жизни ничего не угрожает. Глава НКР <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> утром сообщил, что сменил министра обороны, получившего ранение в бою. На этот пост он назначил Микаела Арзуманяна. Президент призвал воздержаться от "кривотолков" и выразил уверенность, что Арутюнян "очень скоро вернется в строй".

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581210332.html

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нагорно-карабахская республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, в мире