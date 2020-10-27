https://ria.ru/20201027/olenevody-1581715774.html

В Хабаровском крае перевернулся вездеход с оленеводами

Вездеход с оленеводческой бригадой перевернулся в Охотском районе Хабаровского края во вторник, по предварительным данным, 5 человек пострадали и 1 погиб,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:08

2020-10-27T11:08

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хабаровск

хабаровский край

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Вездеход с оленеводческой бригадой перевернулся в Охотском районе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> во вторник, по предварительным данным, 5 человек пострадали и 1 погиб, сообщает минздрав региона.По данным ведомства, в вездеходе находились шесть пассажиров. Вертолет с медицинской бригадой из <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> вылетел к пострадавшим в 16.30 (09.30 мск).Пострадавших планируется доставить в Охотскую ЦРБ. После осмотра врачами, в случае необходимости, пациентов доставят санавиацией в медицинское учреждение Хабаровска, добавили в минздраве.

https://ria.ru/20200109/1563201379.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, хабаровский край, происшествия