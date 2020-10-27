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В Хабаровском крае перевернулся вездеход с оленеводами
Вездеход с оленеводческой бригадой перевернулся в Охотском районе Хабаровского края во вторник, по предварительным данным, 5 человек пострадали и 1 погиб,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:08
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хабаровск
хабаровский край
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Вездеход с оленеводческой бригадой перевернулся в Охотском районе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> во вторник, по предварительным данным, 5 человек пострадали и 1 погиб, сообщает минздрав региона.По данным ведомства, в вездеходе находились шесть пассажиров. Вертолет с медицинской бригадой из <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> вылетел к пострадавшим в 16.30 (09.30 мск).Пострадавших планируется доставить в Охотскую ЦРБ. После осмотра врачами, в случае необходимости, пациентов доставят санавиацией в медицинское учреждение Хабаровска, добавили в минздраве.
https://ria.ru/20200109/1563201379.html
хабаровск
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хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае перевернулся вездеход с оленеводами

11:08 27.10.2020 (обновлено: 11:56 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЕвропейская лань в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Европейская лань в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ХАБАРОВСК, 27 окт - РИА Новости. Вездеход с оленеводческой бригадой перевернулся в Охотском районе Хабаровского края во вторник, по предварительным данным, 5 человек пострадали и 1 погиб, сообщает минздрав региона.
По данным ведомства, в вездеходе находились шесть пассажиров. Вертолет с медицинской бригадой из Хабаровска вылетел к пострадавшим в 16.30 (09.30 мск).
"По предварительным данным, 5 человек пострадало и 1 погиб в аварии, произошедшей с оленеводческой бригадой. Вездеход перевернулся в Охотском районе", - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
Пострадавших планируется доставить в Охотскую ЦРБ. После осмотра врачами, в случае необходимости, пациентов доставят санавиацией в медицинское учреждение Хабаровска, добавили в минздраве.
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