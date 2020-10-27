https://ria.ru/20201027/moskva-reka-1581697470.html
На Москве-реке образовалась пленка из нефтепродуктов и мусора
Пленка нефтепродуктов и мусора образовалось на площади порядка 200 квадратных метров на поверхности Москва-реки на западе столицы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:25
2020-10-27T09:25
2020-10-27T09:26
москва-река
мосводосток
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Пленка нефтепродуктов и мусора образовалось на площади порядка 200 квадратных метров на поверхности <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moskva-reka/" target="_blank">Москва-реки</a> на западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, к очистке поверхности реки уже приступил катер ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>". Катер спасателей патрулирует на месте происшествия.Обстоятельства появления пятна и продуктов мусора выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/moskva-reka-1579491492.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва-река, мосводосток, происшествия