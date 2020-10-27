https://ria.ru/20201027/moskva-reka-1581697470.html

На Москве-реке образовалась пленка из нефтепродуктов и мусора

Пленка нефтепродуктов и мусора образовалось на площади порядка 200 квадратных метров на поверхности Москва-реки на западе столицы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:25

2020-10-27T09:25

2020-10-27T09:26

москва-река

мосводосток

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Пленка нефтепродуктов и мусора образовалось на площади порядка 200 квадратных метров на поверхности <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moskva-reka/" target="_blank">Москва-реки</a> на западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, к очистке поверхности реки уже приступил катер ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>". Катер спасателей патрулирует на месте происшествия.Обстоятельства появления пятна и продуктов мусора выясняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/moskva-reka-1579491492.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва-река, мосводосток, происшествия