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На Москве-реке образовалась пленка из нефтепродуктов и мусора
Пленка нефтепродуктов и мусора образовалось на площади порядка 200 квадратных метров на поверхности Москва-реки на западе столицы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:25
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москва-река
мосводосток
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Пленка нефтепродуктов и мусора образовалось на площади порядка 200 квадратных метров на поверхности <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moskva-reka/" target="_blank">Москва-реки</a> на западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, к очистке поверхности реки уже приступил катер ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>". Катер спасателей патрулирует на месте происшествия.Обстоятельства появления пятна и продуктов мусора выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/moskva-reka-1579491492.html
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москва-река, мосводосток, происшествия

На Москве-реке образовалась пленка из нефтепродуктов и мусора

09:25 27.10.2020 (обновлено: 09:26 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пленка нефтепродуктов и мусора образовалось на площади порядка 200 квадратных метров на поверхности Москва-реки на западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вблизи дома 31 на набережной Тараса Шевченко на Москва-реке обнаружены радужная пленка и мусор на участке протяженностью около 100 метров и шириной два метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к очистке поверхности реки уже приступил катер ГУП "Мосводосток". Катер спасателей патрулирует на месте происшествия.
Обстоятельства появления пятна и продуктов мусора выясняются.
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Москва-рекаМосводостокПроисшествия
 
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