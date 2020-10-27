https://ria.ru/20201027/maldivy-1581763761.html

Эксперты ожидают снижения стоимости авиабилетов на Мальдивы

Анонсированное увеличение количества российских авиаперевозчиков, летающих на Мальдивы, может привести к ощутимому снижению стоимости билетов, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:22

2020-10-27T15:22

2020-10-27T15:22

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Анонсированное увеличение количества российских авиаперевозчиков, летающих на Мальдивы, может привести к ощутимому снижению стоимости билетов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53131.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Министерство туризма Мальдивской республики сообщило, что сейчас на острова летает 12 иностранных авиакомпаний. Среди них и "Аэрофлот", возобновивший сообщение с 10 сентября. В интервью местным СМИ глава ведомства Абдулла Маусум сказал, что в ближайшее время еще две российские авиакомпании планируют поставить рейсы на Мальдивы. Полетные программы российских перевозчиков опубликованы на соответствующей карте маршрутов.Их представители рассказали, что рабочий процесс подготовки полетных программ идет, сообщает ассоциация. Правда, соответствующего решения Росавиации пока нет, зато есть необходимые разрешения мальдивской стороны.С 25 октября число рейсов отечественного авиаперевозчика было увеличено с двух до четырех в неделю, но это не привело к снижению стоимости проездных документов. За перелет из Москвы в Мале нужно отдать около 75 тысяч рублей. По оценке экспертов, в случае запуска рейсов новых российских авиаперевозчиков на Мальдивы, билеты могут подешеветь на 30 процентов.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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