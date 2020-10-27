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https://ria.ru/20201027/maldivy-1581763761.html
Эксперты ожидают снижения стоимости авиабилетов на Мальдивы
Анонсированное увеличение количества российских авиаперевозчиков, летающих на Мальдивы, может привести к ощутимому снижению стоимости билетов, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:22
2020-10-27T15:22
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Анонсированное увеличение количества российских авиаперевозчиков, летающих на Мальдивы, может привести к ощутимому снижению стоимости билетов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53131.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Министерство туризма Мальдивской республики сообщило, что сейчас на острова летает 12 иностранных авиакомпаний. Среди них и "Аэрофлот", возобновивший сообщение с 10 сентября. В интервью местным СМИ глава ведомства Абдулла Маусум сказал, что в ближайшее время еще две российские авиакомпании планируют поставить рейсы на Мальдивы. Полетные программы российских перевозчиков опубликованы на соответствующей карте маршрутов.Их представители рассказали, что рабочий процесс подготовки полетных программ идет, сообщает ассоциация. Правда, соответствующего решения Росавиации пока нет, зато есть необходимые разрешения мальдивской стороны.С 25 октября число рейсов отечественного авиаперевозчика было увеличено с двух до четырех в неделю, но это не привело к снижению стоимости проездных документов. За перелет из Москвы в Мале нужно отдать около 75 тысяч рублей. По оценке экспертов, в случае запуска рейсов новых российских авиаперевозчиков на Мальдивы, билеты могут подешеветь на 30 процентов.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
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цены, авиабилеты, самолеты, аэрофлот, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, мале, мальдивы

Эксперты ожидают снижения стоимости авиабилетов на Мальдивы

15:22 27.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов
Девушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Анонсированное увеличение количества российских авиаперевозчиков, летающих на Мальдивы, может привести к ощутимому снижению стоимости билетов, сообщает АТОР.
Министерство туризма Мальдивской республики сообщило, что сейчас на острова летает 12 иностранных авиакомпаний. Среди них и "Аэрофлот", возобновивший сообщение с 10 сентября.
В интервью местным СМИ глава ведомства Абдулла Маусум сказал, что в ближайшее время еще две российские авиакомпании планируют поставить рейсы на Мальдивы. Полетные программы российских перевозчиков опубликованы на соответствующей карте маршрутов.
Их представители рассказали, что рабочий процесс подготовки полетных программ идет, сообщает ассоциация. Правда, соответствующего решения Росавиации пока нет, зато есть необходимые разрешения мальдивской стороны.
С 25 октября число рейсов отечественного авиаперевозчика было увеличено с двух до четырех в неделю, но это не привело к снижению стоимости проездных документов. За перелет из Москвы в Мале нужно отдать около 75 тысяч рублей.
По оценке экспертов, в случае запуска рейсов новых российских авиаперевозчиков на Мальдивы, билеты могут подешеветь на 30 процентов.
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ТуризмЦеныавиабилетысамолетыАэрофлотОтдыхКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваМалеМальдивы
 
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