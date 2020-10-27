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https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581804020.html
Сербия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
В Сербии выявлено максимальное суточное число больных COVID-19, вирус подтвержден у 1053 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:44
2020-10-27T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сербия
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> выявлено максимальное суточное число больных COVID-19, вирус подтвержден у 1053 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.В связи с ростом заболеваемости сербские власти накануне снова открыли мобильный COVID-госпиталь в крупнейшем концертном зале "Белградская арена", которые принял первых 15 пациентов с коронавирусом. В минувшую субботу в Сербии был отмечен последний суточный рекорд заболеваемости с начала пандемии 757 инфицированных."За последние 24 час диагноз подтвержден у 1 053 человек, всего с начала пандемии заразились 40 880. В прошедшие 24 часа скончались 5 пациентов, всего умерли 798 больных", - сообщил минздрав во вторник.Уточняется, что в больницах проходят лечение 823 инфицированных, из них 38 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.Сербский президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вучич</a> заявил в минувшее воскресенье, что власти Сербии в ближайшие дни подпишут документ о приобретении вакцины против COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. До марта он ожидает поступление 350 тысяч доз вакцины. Ранее Вучич заявлял, что Сербия будет приобретать вакцину от COVID-19 на основании заключения национальной экспертизы независимо от страны производства, будь то Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> или другое государство. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581758945.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, сербия, в мире

Сербия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

17:44 27.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. В Сербии выявлено максимальное суточное число больных COVID-19, вирус подтвержден у 1053 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
В связи с ростом заболеваемости сербские власти накануне снова открыли мобильный COVID-госпиталь в крупнейшем концертном зале "Белградская арена", которые принял первых 15 пациентов с коронавирусом. В минувшую субботу в Сербии был отмечен последний суточный рекорд заболеваемости с начала пандемии 757 инфицированных.
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"За последние 24 час диагноз подтвержден у 1 053 человек, всего с начала пандемии заразились 40 880. В прошедшие 24 часа скончались 5 пациентов, всего умерли 798 больных", - сообщил минздрав во вторник.
Уточняется, что в больницах проходят лечение 823 инфицированных, из них 38 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Сербский президент Александр Вучич заявил в минувшее воскресенье, что власти Сербии в ближайшие дни подпишут документ о приобретении вакцины против COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. До марта он ожидает поступление 350 тысяч доз вакцины. Ранее Вучич заявлял, что Сербия будет приобретать вакцину от COVID-19 на основании заключения национальной экспертизы независимо от страны производства, будь то Россия, КНР или другое государство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияВ мире
 
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