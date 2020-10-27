https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581752456.html

В центре "Микроб" оценили динамику распространения коронавируса

Ничего сверхъестественного в динамике распространения коронавируса нет, сезонное повышение такое же, как при других ОРВИ, сообщил директор Российского... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:55

2020-10-27T13:55

2020-10-27T14:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Ничего сверхъестественного в динамике распространения коронавируса нет, сезонное повышение такое же, как при других ОРВИ, сообщил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев."Ничего сверхъестественного, особенного в развитии эпидпроцесса при COVID-19 нет, чтобы значительно имело какую-то специфику и отличало бы от того, что мы наблюдаем при других острых респираторных вирусных инфекциях. Поэтому вот это сезонное повышение инфицирования, оно однозначно укладывается в картину эпидпроцесса, наблюдаемую при других ОРВИ", - рассказал Кутырев на сессии "Пандемия COVID-19: вызов современной науке" форума "Здоровое общество 2020". <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество