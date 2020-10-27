https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581740908.html

В Псковской области умерла заболевшая COVID-19 врач-инфекционист больницы

Заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы Псковской области Валентина Станак, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась во... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:11

2020-10-27T13:11

2020-10-27T13:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

псковская область

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы Псковской области Валентина Станак, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась во вторник, сообщают власти региона."Сегодня умерла заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы, врач-инфекционист Валентина Владимировна Станак… Валентина Владимировна заболела коронавирусом 12 октября, 24 (октября) ее экстренно госпитализировали в реанимацию с двусторонней внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>.Региональные власти выражают соболезнования родным и близким медика.Ранее в мае-июне в Псковской области скончались два врача, работавшие в региональном COVID-госпитале и заразившиеся коронавирусом.По данным оперштаба региона, на вторник в Псковской области подтверждено 7457 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 116 случаев. Выздоровели 4473 человека, скончались – 68.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581702529.html

псковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, псковская область