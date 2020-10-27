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https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581740908.html
В Псковской области умерла заболевшая COVID-19 врач-инфекционист больницы
Заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы Псковской области Валентина Станак, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась во... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:11
2020-10-27T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
псковская область
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы Псковской области Валентина Станак, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась во вторник, сообщают власти региона."Сегодня умерла заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы, врач-инфекционист Валентина Владимировна Станак… Валентина Владимировна заболела коронавирусом 12 октября, 24 (октября) ее экстренно госпитализировали в реанимацию с двусторонней внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>.Региональные власти выражают соболезнования родным и близким медика.Ранее в мае-июне в Псковской области скончались два врача, работавшие в региональном COVID-госпитале и заразившиеся коронавирусом.По данным оперштаба региона, на вторник в Псковской области подтверждено 7457 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 116 случаев. Выздоровели 4473 человека, скончались – 68.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581702529.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, псковская область

В Псковской области умерла заболевшая COVID-19 врач-инфекционист больницы

13:11 27.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы Псковской области Валентина Станак, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась во вторник, сообщают власти региона.
"Сегодня умерла заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы, врач-инфекционист Валентина Владимировна Станак… Валентина Владимировна заболела коронавирусом 12 октября, 24 (октября) ее экстренно госпитализировали в реанимацию с двусторонней внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Псковской области.
Региональные власти выражают соболезнования родным и близким медика.
Ранее в мае-июне в Псковской области скончались два врача, работавшие в региональном COVID-госпитале и заразившиеся коронавирусом.
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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По данным оперштаба региона, на вторник в Псковской области подтверждено 7457 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 116 случаев. Выздоровели 4473 человека, скончались – 68.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПсковская область
 
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