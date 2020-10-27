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https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581721138.html
Власти прокомментировали фото с пациентами на лестнице госпиталя в Сибири
Минздрав Новосибирской области признал дефицит мест для приема больных с коронавирусом в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ, откуда ранее появились... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:36
2020-10-27T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
куйбышев
новосибирская область
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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> признал дефицит мест для приема больных с коронавирусом в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ, откуда ранее появились фотографии с пациентами, размещенными прямо на лестничных пролетах.Ранее издание <a href="https://tayga.info/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Тайга.инфо</a> опубликовало фотографии из больницы в городе <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышев</a>. На них больные лежат на лестничных пролетах, причем одна из пациенток не на кровати, а на лавочке."На базе Куйбышевской ЦРБ организован межрайонный инфекционный госпиталь на 60 мест. Помимо жителей <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshevskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышевского района</a> он принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и <a href="http://ria.ru/location_CHanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чановского районов</a>… В настоящий момент в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ находятся на лечении 70 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом", - говорится в комментарии облминздрава.В министерстве отметили, что это пациенты, которым необходима кислородная поддержка либо круглосуточное медицинское наблюдение из-за серьезных сопутствующих коронавирусу патологий. "Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении."Дополнительно сообщаем, что часть пациентов не может быть выписана на амбулаторное лечение из-за отсутствия в аптеках ряда лекарственных препаратов, показанных для лечения вирусно-бактериальных пневмоний. Пациенты получают необходимую терапию в стационаре, где имеется достаточный запас лекарственных средств", - добавили в облминздраве.По данным регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, на утро 27 октября с диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> находятся 4049 человек. В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html
куйбышев
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, куйбышев, новосибирская область

Власти прокомментировали фото с пациентами на лестнице госпиталя в Сибири

11:36 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области признал дефицит мест для приема больных с коронавирусом в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ, откуда ранее появились фотографии с пациентами, размещенными прямо на лестничных пролетах.
Ранее издание Тайга.инфо опубликовало фотографии из больницы в городе Куйбышев. На них больные лежат на лестничных пролетах, причем одна из пациенток не на кровати, а на лавочке.
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"На базе Куйбышевской ЦРБ организован межрайонный инфекционный госпиталь на 60 мест. Помимо жителей Куйбышевского района он принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов… В настоящий момент в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ находятся на лечении 70 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом", - говорится в комментарии облминздрава.
В министерстве отметили, что это пациенты, которым необходима кислородная поддержка либо круглосуточное медицинское наблюдение из-за серьезных сопутствующих коронавирусу патологий. "Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.
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"Дополнительно сообщаем, что часть пациентов не может быть выписана на амбулаторное лечение из-за отсутствия в аптеках ряда лекарственных препаратов, показанных для лечения вирусно-бактериальных пневмоний. Пациенты получают необходимую терапию в стационаре, где имеется достаточный запас лекарственных средств", - добавили в облминздраве.
По данным регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, на утро 27 октября с диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 4049 человек. В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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