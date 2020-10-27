Власти прокомментировали фото с пациентами на лестнице госпиталя в Сибири
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области признал дефицит мест для приема больных с коронавирусом в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ, откуда ранее появились фотографии с пациентами, размещенными прямо на лестничных пролетах.
Ранее издание Тайга.инфо опубликовало фотографии из больницы в городе Куйбышев. На них больные лежат на лестничных пролетах, причем одна из пациенток не на кровати, а на лавочке.
"На базе Куйбышевской ЦРБ организован межрайонный инфекционный госпиталь на 60 мест. Помимо жителей Куйбышевского района он принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов… В настоящий момент в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ находятся на лечении 70 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом", - говорится в комментарии облминздрава.
В министерстве отметили, что это пациенты, которым необходима кислородная поддержка либо круглосуточное медицинское наблюдение из-за серьезных сопутствующих коронавирусу патологий. "Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.
"Дополнительно сообщаем, что часть пациентов не может быть выписана на амбулаторное лечение из-за отсутствия в аптеках ряда лекарственных препаратов, показанных для лечения вирусно-бактериальных пневмоний. Пациенты получают необходимую терапию в стационаре, где имеется достаточный запас лекарственных средств", - добавили в облминздраве.
По данным регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, на утро 27 октября с диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 4049 человек. В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.
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