https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581721138.html

Власти прокомментировали фото с пациентами на лестнице госпиталя в Сибири

Минздрав Новосибирской области признал дефицит мест для приема больных с коронавирусом в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ, откуда ранее появились... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:36

2020-10-27T11:36

2020-10-27T11:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

куйбышев

новосибирская область

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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> признал дефицит мест для приема больных с коронавирусом в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ, откуда ранее появились фотографии с пациентами, размещенными прямо на лестничных пролетах.Ранее издание <a href="https://tayga.info/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Тайга.инфо</a> опубликовало фотографии из больницы в городе <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышев</a>. На них больные лежат на лестничных пролетах, причем одна из пациенток не на кровати, а на лавочке."На базе Куйбышевской ЦРБ организован межрайонный инфекционный госпиталь на 60 мест. Помимо жителей <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshevskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышевского района</a> он принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и <a href="http://ria.ru/location_CHanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чановского районов</a>… В настоящий момент в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ находятся на лечении 70 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом", - говорится в комментарии облминздрава.В министерстве отметили, что это пациенты, которым необходима кислородная поддержка либо круглосуточное медицинское наблюдение из-за серьезных сопутствующих коронавирусу патологий. "Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении."Дополнительно сообщаем, что часть пациентов не может быть выписана на амбулаторное лечение из-за отсутствия в аптеках ряда лекарственных препаратов, показанных для лечения вирусно-бактериальных пневмоний. Пациенты получают необходимую терапию в стационаре, где имеется достаточный запас лекарственных средств", - добавили в облминздраве.По данным регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, на утро 27 октября с диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> находятся 4049 человек. В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html

куйбышев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, куйбышев, новосибирская область