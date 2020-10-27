https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581711429.html

В Москве за сутки госпитализировали 1267 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализировано 1267 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 304 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:51

2020-10-27T10:51

2020-10-27T10:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709187_0:119:3140:1885_1400x0_80_0_0_f92040e60ddc64986818686c7eac95ee.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> За последние сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализировано 1267 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 304 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 4312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1267 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 304 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12,5% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,8% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших - люди старше 80 лет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва