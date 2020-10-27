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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581709818.html
В России за сутки 12 844 человека вылечились от коронавируса
За сутки в РФ выписаны рекордные 12 844 человек после COVID-19, за все время - 1 158 940, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:43
2020-10-27T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в РФ выписаны рекордные 12 844 человек после COVID-19, за все время - 1 158 940, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Ранее наибольшее число выписанных было зарегистрировано 26 мая, когда оперативный штаб сообщил о выздоровлении 12 331 человека.В частности, 3269 выписаны в Москве, 403 – в Санкт-Петербурге, 370 – в Подмосковье.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 12 844 человека вылечились от коронавируса

10:43 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
Медицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. За сутки в РФ выписаны рекордные 12 844 человек после COVID-19, за все время - 1 158 940, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее наибольшее число выписанных было зарегистрировано 26 мая, когда оперативный штаб сообщил о выздоровлении 12 331 человека.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 844 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 158 940", - говорится в сообщении.
В частности, 3269 выписаны в Москве, 403 – в Санкт-Петербурге, 370 – в Подмосковье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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