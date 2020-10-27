https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581709818.html
В России за сутки 12 844 человека вылечились от коронавируса
За сутки в РФ выписаны рекордные 12 844 человек после COVID-19, за все время - 1 158 940, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:43
2020-10-27T10:43
2020-10-27T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в РФ выписаны рекордные 12 844 человек после COVID-19, за все время - 1 158 940, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Ранее наибольшее число выписанных было зарегистрировано 26 мая, когда оперативный штаб сообщил о выздоровлении 12 331 человека.В частности, 3269 выписаны в Москве, 403 – в Санкт-Петербурге, 370 – в Подмосковье.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/koronavirus-1581694063.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество