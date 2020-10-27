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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581704904.html
Мурашко оценил работу системы здравоохранения в стране
Система здравоохранения России работает на полную мощность, поэтому в настоящее время всем необходимо сплотиться и соблюдать меры профилактики, чтобы остановить РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:17
2020-10-27T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Система здравоохранения <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> работает на полную мощность, поэтому в настоящее время всем необходимо сплотиться и соблюдать меры профилактики, чтобы остановить инфекционный процесс, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот процесс инфекционный", - сказал Мурашко на форуме "Здоровое общество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что каждый житель страны должен привнести свой вклад в победу над коронавирусом – носить маски, соблюдать социальную дистанцию.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко оценил работу системы здравоохранения в стране

10:17 27.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Система здравоохранения России работает на полную мощность, поэтому в настоящее время всем необходимо сплотиться и соблюдать меры профилактики, чтобы остановить инфекционный процесс, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот процесс инфекционный", - сказал Мурашко на форуме "Здоровое общество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
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