https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581704904.html
Мурашко оценил работу системы здравоохранения в стране
Система здравоохранения России работает на полную мощность, поэтому в настоящее время всем необходимо сплотиться и соблюдать меры профилактики, чтобы остановить РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:17
2020-10-27T10:17
2020-10-27T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Система здравоохранения <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> работает на полную мощность, поэтому в настоящее время всем необходимо сплотиться и соблюдать меры профилактики, чтобы остановить инфекционный процесс, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот процесс инфекционный", - сказал Мурашко на форуме "Здоровое общество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что каждый житель страны должен привнести свой вклад в победу над коронавирусом – носить маски, соблюдать социальную дистанцию.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581702529.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество