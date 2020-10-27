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https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581699703.html
Правительство расширило список медорганизаций для помощи больным COVID
Правительство России расширило перечень медорганизаций, перепрофилированных для больных COVID-19, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:37
2020-10-27T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Правительство России расширило перечень медорганизаций, перепрофилированных для больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19,</a> сообщает пресс-служба кабмина.Подчеркивается, что выбор этой организации связан с ее территориальной доступностью. Временный стационар развернут в клиническом медцентре "Кусково", который входит в состав стоматологического университета."Он расположен рядом с восточной частью <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, где сосредоточено 45% жителей этого региона. Коечный фонд составит 1000 мест", - добавляется в сообщении.Отмечается, что всего в РФ развёрнуто 216 448 коек для оказания помощи больным COVID. Из них кислородом обеспечены 118 908 коек, аппаратами ИВЛ – 28 222 койки.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

Правительство расширило список медорганизаций для помощи больным COVID

09:37 27.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПалата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
Палата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство России расширило перечень медорганизаций, перепрофилированных для больных COVID-19, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство расширило перечень медицинских организаций, перепрофилированных для больных с коронавирусной инфекцией ... Одно из зданий Медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова перепрофилируют для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, проживающим в Московской области. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что выбор этой организации связан с ее территориальной доступностью. Временный стационар развернут в клиническом медцентре "Кусково", который входит в состав стоматологического университета.
"Он расположен рядом с восточной частью Московской области, где сосредоточено 45% жителей этого региона. Коечный фонд составит 1000 мест", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что всего в РФ развёрнуто 216 448 коек для оказания помощи больным COVID. Из них кислородом обеспечены 118 908 коек, аппаратами ИВЛ – 28 222 койки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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