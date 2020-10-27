Правительство расширило список медорганизаций для помощи больным COVID
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПалата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство России расширило перечень медорганизаций, перепрофилированных для больных COVID-19, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство расширило перечень медицинских организаций, перепрофилированных для больных с коронавирусной инфекцией ... Одно из зданий Медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова перепрофилируют для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, проживающим в Московской области. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что выбор этой организации связан с ее территориальной доступностью. Временный стационар развернут в клиническом медцентре "Кусково", который входит в состав стоматологического университета.
"Он расположен рядом с восточной частью Московской области, где сосредоточено 45% жителей этого региона. Коечный фонд составит 1000 мест", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что всего в РФ развёрнуто 216 448 коек для оказания помощи больным COVID. Из них кислородом обеспечены 118 908 коек, аппаратами ИВЛ – 28 222 койки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф