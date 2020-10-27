https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581699703.html

Правительство расширило список медорганизаций для помощи больным COVID

Правительство России расширило перечень медорганизаций, перепрофилированных для больных COVID-19, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:37

2020-10-27T09:37

2020-10-27T09:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Правительство России расширило перечень медорганизаций, перепрофилированных для больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19,</a> сообщает пресс-служба кабмина.Подчеркивается, что выбор этой организации связан с ее территориальной доступностью. Временный стационар развернут в клиническом медцентре "Кусково", который входит в состав стоматологического университета."Он расположен рядом с восточной частью <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, где сосредоточено 45% жителей этого региона. Коечный фонд составит 1000 мест", - добавляется в сообщении.Отмечается, что всего в РФ развёрнуто 216 448 коек для оказания помощи больным COVID. Из них кислородом обеспечены 118 908 коек, аппаратами ИВЛ – 28 222 койки.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580940617.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество