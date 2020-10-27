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https://ria.ru/20201027/karikatura-1581754689.html
Эрдоган потребовал уголовного преследования нидерландского политика
Президент Турции Тайип Эрдоган обратился во вторник в генпрокуратуру республики с жалобой на действия лидера крайне правой Партии свободы Нидерландов Герта... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:07
2020-10-27T14:07
герт вилдерс
турция
нидерланды
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> обратился во вторник в генпрокуратуру республики с жалобой на действия лидера крайне правой Партии свободы <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> <a href="http://ria.ru/person_Gert_Vilders/" target="_blank" data-auto="true">Герта Вилдерса</a>, передает агентство <a href="https://www.aa.com.tr/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Anadolu</a>.Ранее Вилдерс опубликовал в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> пост с карикатурой на президента Турции, назвав его террористом.Как сообщает агентство, в жалобе, переданной в прокуратуру одним из адвокатов президента Турции Хусейном Айдыном, говорится, что карикатура, распространенная Вилдерсом в соцсетях, не имеет ничего общего с понятиями свободы слова. Эрдоган потребовал возбуждения против нидерландского политика уголовного дела по статье "Посягательство на честь и достоинство президента Турции".
https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html
А в голландском УК есть такая статья? "Посягательство на честь и достоинство президента Турции"
33
Он в свою генпрокуратуру поди подал, Нидерланды - не республика )) Не видать больше Герту Вилдерсу берегов турецких ))
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турция
нидерланды
РИА Новости
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герт вилдерс, турция, нидерланды, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган потребовал уголовного преследования нидерландского политика

14:07 27.10.2020
 
© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / Yves Herman/Pool
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АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обратился во вторник в генпрокуратуру республики с жалобой на действия лидера крайне правой Партии свободы Нидерландов Герта Вилдерса, передает агентство Anadolu.
Ранее Вилдерс опубликовал в Twitter пост с карикатурой на президента Турции, назвав его террористом.
Как сообщает агентство, в жалобе, переданной в прокуратуру одним из адвокатов президента Турции Хусейном Айдыном, говорится, что карикатура, распространенная Вилдерсом в соцсетях, не имеет ничего общего с понятиями свободы слова. Эрдоган потребовал возбуждения против нидерландского политика уголовного дела по статье "Посягательство на честь и достоинство президента Турции".
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Герт ВилдерсТурцияНидерландыРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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