https://ria.ru/20201027/karikatura-1581754689.html

Эрдоган потребовал уголовного преследования нидерландского политика

Президент Турции Тайип Эрдоган обратился во вторник в генпрокуратуру республики с жалобой на действия лидера крайне правой Партии свободы Нидерландов Герта... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:07

2020-10-27T14:07

2020-10-27T14:07

герт вилдерс

турция

нидерланды

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>АНКАРА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> обратился во вторник в генпрокуратуру республики с жалобой на действия лидера крайне правой Партии свободы <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> <a href="http://ria.ru/person_Gert_Vilders/" target="_blank" data-auto="true">Герта Вилдерса</a>, передает агентство <a href="https://www.aa.com.tr/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Anadolu</a>.Ранее Вилдерс опубликовал в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> пост с карикатурой на президента Турции, назвав его террористом.Как сообщает агентство, в жалобе, переданной в прокуратуру одним из адвокатов президента Турции Хусейном Айдыном, говорится, что карикатура, распространенная Вилдерсом в соцсетях, не имеет ничего общего с понятиями свободы слова. Эрдоган потребовал возбуждения против нидерландского политика уголовного дела по статье "Посягательство на честь и достоинство президента Турции".

https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html

Dmitry Yenkov А в голландском УК есть такая статья? "Посягательство на честь и достоинство президента Турции" 33

Gloomy Humorist Он в свою генпрокуратуру поди подал, Нидерланды - не республика )) Не видать больше Герту Вилдерсу берегов турецких )) 16

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турция

нидерланды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герт вилдерс, турция, нидерланды, реджеп тайип эрдоган, в мире