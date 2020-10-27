Алиев обвинил Ереван в попытках сорвать переговорный процесс по Карабаху
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 27 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что началу обострения в Нагорном Карабахе предшествовали ряд "попыток диверсий" и Ереван "всячески пытался" сорвать переговорный процесс.
"Это была череда событий политического и военного характера. Главная цель заключалась в том, что Армения хотела всяческим путем сорвать переговорный процесс. Новое правительство Армении неоднократно заявляло, что для него базовые принципы неприемлемы, что оно не собирается возвращать ни одного сантиметра оккупированных территорий, а это противоречит базовым принципам", - заявил Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.
По словам азербайджанского президента, "в течение последнего года переговоры практически не велись, и (это было сделано) для того, чтобы свалить вину на Баку".
"Армения предприняла три диверсионные попытки - в июле на границе, в августе, заслав диверсионную группу, и в сентябре, обстреляв наши мирные города. Они, наверное, думали, что и в этот раз мы будем проявлять сдержанность, но этого не произошло", - заявил Алиев.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.