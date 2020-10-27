https://ria.ru/20201027/ikornitsy-1581780491.html

Госдума планирует закупить позолоченные икорницы и кубок

Госдума РФ планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра" – это позолоченные наборы посуды,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:07

2020-10-27T16:07

2020-10-27T16:08

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума РФ</a> планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра" – это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок, следует из данных портала госзакупок.Сам тендер еще не объявлен. В разделе "Планирование" портала госзакупок опубликован запрос цен на "право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике "Златоустовская гравюра".В перечне объектов поставки один охотничий набор "Собаки", состоящий из круглой фляжки и трех рюмок; два набора "Черный кофе", каждый из которых состоит из двух кофейных пар, подноса и двух ложек. В списке две икорницы, шесть пиал, две из которых с блюдцами, один кубок "Большой". Основные материалы изделий – латунь, никель, позолота 999,9 пробы. Некоторые изделия включают фарфор, драгоценные камни."Изделия должны быть упакованы в подарочный футляр из натурального дерева с наружным покрытием шпоном, покрытым лаком. Изделия должны размещаться на деревянном основании с подложкой и ложементом из бархата синего цвета и накрываться крышкой по всей длине изделия. Крышка должна крепиться к основанию металлическим замком из металла желтого цвета. На коробке должен быть нанесен логотип Государственной думы ФСРФ способом прожига", - отмечается в техзадании.В документации не уточняется ориентировочная цена контракта, также не уточняется, для кого предназначена сувенирная продукция.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/obschestvo-1577518691.html

https://ria.ru/20190711/1556414116.html

Александр Аникин Это правильное начинание. Икорницы и пиалы могут стать неплохим подспорьем в деле по укреплению престижа России на международной арене в качестве скромных презентов должностным лицам стран-партнёров. Не в деньгах счастье, в конце-то концов. 21

Василий Кнутт Ха-ха-ха. Так нам и надо. Будете знать, кому сроки обнулять. 20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, политика