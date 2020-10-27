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Госдума планирует закупить позолоченные икорницы и кубок
Госдума РФ планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра" – это позолоченные наборы посуды,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:07
2020-10-27T16:08
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума РФ</a> планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра" – это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок, следует из данных портала госзакупок.Сам тендер еще не объявлен. В разделе "Планирование" портала госзакупок опубликован запрос цен на "право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике "Златоустовская гравюра".В перечне объектов поставки один охотничий набор "Собаки", состоящий из круглой фляжки и трех рюмок; два набора "Черный кофе", каждый из которых состоит из двух кофейных пар, подноса и двух ложек. В списке две икорницы, шесть пиал, две из которых с блюдцами, один кубок "Большой". Основные материалы изделий – латунь, никель, позолота 999,9 пробы. Некоторые изделия включают фарфор, драгоценные камни."Изделия должны быть упакованы в подарочный футляр из натурального дерева с наружным покрытием шпоном, покрытым лаком. Изделия должны размещаться на деревянном основании с подложкой и ложементом из бархата синего цвета и накрываться крышкой по всей длине изделия. Крышка должна крепиться к основанию металлическим замком из металла желтого цвета. На коробке должен быть нанесен логотип Государственной думы ФСРФ способом прожига", - отмечается в техзадании.В документации не уточняется ориентировочная цена контракта, также не уточняется, для кого предназначена сувенирная продукция.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/obschestvo-1577518691.html
https://ria.ru/20190711/1556414116.html
Это правильное начинание. Икорницы и пиалы могут стать неплохим подспорьем в деле по укреплению престижа России на международной арене в качестве скромных презентов должностным лицам стран-партнёров. Не в деньгах счастье, в конце-то концов.
21
Ха-ха-ха. Так нам и надо. Будете знать, кому сроки обнулять.
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госдума рф, политика

Госдума планирует закупить позолоченные икорницы и кубок

16:07 27.10.2020 (обновлено: 16:08 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра и каравай на встрече Олимпийского огня в Южно-Сахалинске
Красная икра и каравай на встрече Олимпийского огня в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Госдума РФ планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра" – это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок, следует из данных портала госзакупок.
Сам тендер еще не объявлен. В разделе "Планирование" портала госзакупок опубликован запрос цен на "право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике "Златоустовская гравюра".
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 19:00
Ни капли стеснения. Депутат призвала подписчиков купить ей подарок
"Аппарат Государственной думы планирует в 2020 году провести электронный аукцион на осуществление закупки на оказание услуг по поставке сувенирной продукции из металла, выполненной в технике "Златоустовская гравюра на металле"… Просим вас подготовить и направить в адрес аппарата Государственной думы коммерческое предложение", - говорится в документации. Планируемый срок осуществления закупки – ноябрь 2020 года, планируемый срок окончания исполнения контракта – декабрь 2020 года.
В перечне объектов поставки один охотничий набор "Собаки", состоящий из круглой фляжки и трех рюмок; два набора "Черный кофе", каждый из которых состоит из двух кофейных пар, подноса и двух ложек. В списке две икорницы, шесть пиал, две из которых с блюдцами, один кубок "Большой". Основные материалы изделий – латунь, никель, позолота 999,9 пробы. Некоторые изделия включают фарфор, драгоценные камни.
"Изделия должны быть упакованы в подарочный футляр из натурального дерева с наружным покрытием шпоном, покрытым лаком. Изделия должны размещаться на деревянном основании с подложкой и ложементом из бархата синего цвета и накрываться крышкой по всей длине изделия. Крышка должна крепиться к основанию металлическим замком из металла желтого цвета. На коробке должен быть нанесен логотип Государственной думы ФСРФ способом прожига", - отмечается в техзадании.
В документации не уточняется ориентировочная цена контракта, также не уточняется, для кого предназначена сувенирная продукция.
Депутат законодательного собрания Амурской области ЛДПР Сергей Труш - РИА Новости, 1920, 11.07.2019
11 июля 2019, 12:03
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