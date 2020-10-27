https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html

"Превысил": как виновник громкого смертельного ДТП избежал колонии

Длительное расследование, пять экспертиз и несколько полностью противоположных судебных решений — Багаудина Мейриева признали виновным в смертельном ДТП. Его... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:30

2020-10-27T18:30

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авто

следственный комитет россии (ск рф)

юнус-бек евкуров

республика ингушетия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Длительное расследование, пять экспертиз и несколько полностью противоположных судебных решений — Багаудина Мейриева признали виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к четырем годам колонии-поселения, но из-за истечения срока давности освободили прямо в зале суда. Подробности громкой истории — в материале РИА Новости.Опасный маневрУтром 26 октября 2014-го житель Ингушетии Тимур Агиев возвращался домой. В машине с ним находились два брата и две сестры. На окраине села Яндаре, через которое проходит федеральная трасса "Кавказ", Тимур притормозил на нерегулируемом перекрестке и двинулся дальше. Легковой Mercedes уже почти пересек трассу, когда в него на огромной скорости влетел тяжелый внедорожник. Удар получился настолько сильным, что оба автомобиля по инерции протащило по асфальту еще около 40 метров. Сестер Агиева выбросило на дорогу через разбитое стекло — обе скончались на месте. Тимур несколько недель провел в коме, но выжил. Братья отделались ушибами и переломами, а водитель внедорожника и три его пассажира в аварии практически не пострадали.Уголовное дело возбудили по статье 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух человек"). Обвинение предъявили Тимуру Агиеву. По версии следствия, он не уступил дорогу джипу, двигавшемуся по главной. Тимур же утверждал, что перед тем, как начать движение, убедился в безопасности маневра. Стоит отметить, что авария произошла перед постом ДПС, практически на глазах четверых полицейских. Они не усмотрели в действиях Агиева нарушения ПДД и остановить его не пытались. В октябре 2015-го Назрановский районный суд оправдал Тимура, однако Верховный суд Республики Ингушетии отменил вердикт, направив дело на пересмотр. Следствие и новый судебный процесс затянулись еще почти на четыре года. Все это время Агиев жил под подпиской о невыезде. Островок безопасностиВесной 2019-го МВД прекратило уголовное преследование Агиева, а спустя некоторое время обвинение предъявили уже водителю внедорожника Мейриеву — все по той же 264-й статье. Поскольку на момент аварии он числился сотрудником полиции и находился при исполнении, все материалы сразу передали в СК.По итогам пяти технических экспертиз специалисты пришли к выводу, что правила дорожного движения нарушили оба водителя, но причиной столкновения стали именно действия управлявшего внедорожником Багаудина Мейриева. Он сильно превысил скорость и полностью проигнорировал запрещающие знаки. Заметив выехавшую на перекресток легковушку, не затормозил, а попытался объехать ее с левой стороны — прямо по так называемому островку безопасности.Все могло обойтись, но на островке дежурили два сотрудника ДПС. Вероятно, Мейриев увидел их в самую последнюю секунду, резко вывернул руль вправо и столкнулся с седаном. Адвокат потерпевших считает, что скорость внедорожника превышала 150 километров час. Водитель настаивает, что на спидометре было не более 100."После столкновения из машины исчез видеорегистратор, — рассказывает РИА Новости защитник Тимура Елена Мисалова. — Мейриев утверждал, что не знает, где он. Но в уголовном деле есть показания свидетеля о том, что Мейриев приносил ему регистратор и просил обрезать кусок видео, оставив на карте памяти лишь один выгодный ему фрагмент". Дорожная разведкаВ 2014-м Багаудин Мейриев служил в отделе МВД, отвечающем за охрану высших должностных лиц. В тот день сотрудники отдела обеспечивали безопасность главы Республики Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.По словам юриста, в ходе расследования Мейриев постоянно ссылался на всяческие должностные инструкции и утверждал, что не мог их нарушить, однако его автомобиль в кортеж не входил. Багаудин должен был лишь провести так называемую разведку трассы."Его Mercedes двигался без опознавательных знаков и звуковых сигналов, — объясняет адвокат. — Соответственно, никто не давал ему права нарушать допустимую скорость, а в месте, где произошла авария, это не более 60 километров". По словам защитника, на одном из судебных заседаний Мейриев внезапно сменил тактику и заявил, что за рулем седана сидел не Тимур, а его брат Магомед. Это противоречило показаниям инспекторов ДПС: они вытаскивали из-за руля именно Тимура. В последнем слове Мейриев и вовсе обвинил в аварии сотрудников ГИБДД. Якобы они не перекрыли дорогу для проезда кортежа. Полицейские уверяют, что таких приказов от руководства не получали.По мнению адвоката, Мейриев прибегал к таким уловкам для того, чтобы как можно дольше затянуть судебный процесс и вернуть дело на доследование. Не удалось. На днях Назрановский районный суд признал Мейриева виновным в ДТП и приговорил к четырем годам колонии-поселения. Однако освободил от наказания из-за истечения срока давности — по уголовным делам о преступлениях средней тяжести это шесть лет. Приговор огласили 26-го октября — спустя ровно шесть лет после аварии.

https://ria.ru/20200825/dtp-1576237060.html

https://ria.ru/20190827/1557927444.html

https://ria.ru/20200605/1572485947.html

республика ингушетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ДТП с участие Агиева и Мейриева 26 октября, примерно в 13.00 вблизи селения Яндаре (Ингушетия), на полицейском посту, автомобиль повышенной проходимости Mercedes-Benz G-класса (гелик) из кортежа Евкурова протаранил легковой автомобиль, в результате чего погибли и пострадали люди. 2020-10-27T18:30 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, следственный комитет россии (ск рф), юнус-бек евкуров, республика ингушетия, происшествия