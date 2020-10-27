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Вологодская область
https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581737143.html
Бюджет Вологодской области в 2021 году сохранит социальную направленность
Правительство Вологодской области одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года, более 60% от общего объема расходов будут выделены на... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:58
2020-10-27T12:58
вологодская область
олег кувшинников
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<strong>ВОЛОГДА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Правительство Вологодской области одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года, более 60% от общего объема расходов будут выделены на решение социально значимых задач, реализацию указов президента, софинансирование нацпроектов, сообщила пресс-служба правительства региона.До 1 ноября проект основного финансового документа передадут на рассмотрение в законодательное собрание области."Формирование бюджета проходит в сложных экономических условиях в связи с пандемией коронавируса. Мы сделали всё, чтобы бюджет 2020 года был сбалансирован, и на конец года мы не планируем наращивать государственный долг привлечением заимствований из федерального бюджета и коммерческих банков", – приводятся в сообщении слова губернатора области <a href="https://ria.ru/tag_OlegKuvshinnikov" target="_blank">Олега Кувшинникова</a>.Бюджет на 2021 год сформирован в объеме 65,4 миллиарда рублей, на 2022год – 69 миллиардов рублей, на 2023 год – 71,2 миллиарда рублей. При этом он сохранит социальную направленность - 64% от общего объема расходов будут выделены на решение социально значимых задач, реализацию указов президента, софинансирование национальных проектов.По словам Кувшинникова, 19 миллиардов рублей направят на ремонт и строительство объектов, утвержденных муниципальными градостроительными советами, но только тех, по которым уже подготовлена проектно-сметная документация. В 2021 году в полном объеме профинансируют все действующие региональные проекты: "Школьный автобус", "Светлые улицы Вологодчины", "Сельский дом культуры", "Сельская библиотека", "Культурный экспресс", "С днем рождения, малыш!", "В первый раз в первый класс", "Земельный сертификат", "Вологодский гектар", "Народный бюджет", а также запустят ряд новых. "Мы запускаем и несколько новых программ: "Студенческое общежитие" – до 2024 года должно быть создано 750 новых мест для студентов в 19 образовательных организациях; "Народный тренер" - для того, чтобы вовлекать в занятия физической культурой все больше вологжан; "Детская школа искусств - вектор развития", и программу реконструкции систем очистки сточных вод. Сумма на их реализацию в 2021 году составит более 1 миллиарда рублей", – добавил Кувшинников.
https://ria.ru/20201015/doroga-1579967078.html
https://ria.ru/20200923/rekonstruktsiya-1577665002.html
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олег кувшинников

Бюджет Вологодской области в 2021 году сохранит социальную направленность

12:58 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 27 окт – РИА Новости. Правительство Вологодской области одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года, более 60% от общего объема расходов будут выделены на решение социально значимых задач, реализацию указов президента, софинансирование нацпроектов, сообщила пресс-служба правительства региона.
До 1 ноября проект основного финансового документа передадут на рассмотрение в законодательное собрание области.
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"Формирование бюджета проходит в сложных экономических условиях в связи с пандемией коронавируса. Мы сделали всё, чтобы бюджет 2020 года был сбалансирован, и на конец года мы не планируем наращивать государственный долг привлечением заимствований из федерального бюджета и коммерческих банков", – приводятся в сообщении слова губернатора области Олега Кувшинникова.
Бюджет на 2021 год сформирован в объеме 65,4 миллиарда рублей, на 2022год – 69 миллиардов рублей, на 2023 год – 71,2 миллиарда рублей. При этом он сохранит социальную направленность - 64% от общего объема расходов будут выделены на решение социально значимых задач, реализацию указов президента, софинансирование национальных проектов.
По словам Кувшинникова, 19 миллиардов рублей направят на ремонт и строительство объектов, утвержденных муниципальными градостроительными советами, но только тех, по которым уже подготовлена проектно-сметная документация.
"Если в процессе строительства будет допущен рост стоимости по каждому конкретному объекту, то строительство, ремонт или реконструкция будет останавливаться вплоть до консервации для уточнения стоимости, почему идет превышение. Такие факты уже есть, я не побоюсь остановить строительство, если вы не будете контролировать четкое исполнение бюджета в соответствии с проектной документацией", - предупредил губернатор.
В 2021 году в полном объеме профинансируют все действующие региональные проекты: "Школьный автобус", "Светлые улицы Вологодчины", "Сельский дом культуры", "Сельская библиотека", "Культурный экспресс", "С днем рождения, малыш!", "В первый раз в первый класс", "Земельный сертификат", "Вологодский гектар", "Народный бюджет", а также запустят ряд новых.
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"Мы запускаем и несколько новых программ: "Студенческое общежитие" – до 2024 года должно быть создано 750 новых мест для студентов в 19 образовательных организациях; "Народный тренер" - для того, чтобы вовлекать в занятия физической культурой все больше вологжан; "Детская школа искусств - вектор развития", и программу реконструкции систем очистки сточных вод. Сумма на их реализацию в 2021 году составит более 1 миллиарда рублей", – добавил Кувшинников.
 
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Вологодская областьОлег Кувшинников
 
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