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Инженеры будущего: как российский бизнесмен учит японцев робототехнике
В 2010 году выпускник питерского Политеха и программист Павел Фролов задумал создать детский набор для обучения робототехнике. "Так появилась идея РОББО... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:31
2020-10-27T11:31
санкт-петербург
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В 2010 году выпускник питерского Политеха и программист Павел Фролов задумал создать детский набор для обучения робототехнике. "Так появилась идея РОББО. Производство наборов мы запустили в 2012 году, первые кружки открыли в 2015 году", – рассказывает основатель компании "РОББО" и международной сети школ робототехники.Компания производит конструкторы, с помощью которых дети учатся создавать роботов. "Для этого нужно уметь программировать, владеть знаниями по микроэлектронике, 3D-моделированию и 3D-печати. Поэтому, кроме робототехнических наборов, мы разработали и производим детские 3D-принтеры, наборы по схемотехнике, лаборатории для изучения интернета вещей. То есть на наших занятиях ребенок не просто собирает роботов по готовой схеме, как в Lego, а изобретает своего собственного робота: создает 3D-модели, печатает детали на 3D-принтере, программирует на те действия, которые ему хочется, а не те, что прописаны в инструкции", — говорит Павел.Он рассказывает, что предприятию удалось открыть более 300 "РОББО Классов" в школах и более 130 кружков в России и других странах, например, в <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланде</a>. Из них 14 — это собственные клубы, остальные работают по франшизе. Партнеры Фролова получают подробную инструкцию по ведению бизнеса, расчеты финансовых показателей, методические материалы и поурочные планы занятий, помощь в проведении рекламной компании и привлечении учеников.Собственное производство разместили в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> и Финляндии, продукцию компания поставляет в 21 страну. "И даже в Японии — на родине роботов — мы учим японских детей робототехнике, в том числе на средства японского правительства. Там наше оборудование включено в программу субсидирования, мы участвуем в оборудовании в начальных школах классов программирования и робототехники", — с гордостью подчеркивает Фролов.В "РОББО" готовят все методические материалы для педагогов, над этим трудится целый методический отдел. Есть отделы разработки и производства оборудования и ПО – несколько десятков человек. "За все время работы компании мы вложили в разработку методических материалов несколько миллионов долларов. Это, кстати, сильно помогло нам быстро запустить дистанционные курсы с введением карантина весной 2020 года. Наши программы проработаны и структурированы так, что это позволило быстро адаптировать их к онлайн-формату" – рассказывает основатель "РОББО".В конце июня Павел Фролов получил льготный кредит в <a href="https://mspbank.ru" target="_blank">АО "МСП Банк"</a> – 2,6 миллиона рублей под 2% годовых на возобновление деятельности в рамках программы поддержки Минэкономразвития. "Конечно, мы благодарны банку за поддержку. Получить финансирование по такой ставке в обычные времена невозможно. И хорошо, что многие предприятия малого бизнеса в такие трудные времена смогли оформить льготные кредиты, сохранить бизнес, не увольнять людей. Без подобных программ ситуация в малом бизнесе была бы куда печальнее", – делится бизнесмен.С июля сеть постепенно начала возобновлять деятельность и полностью заработала к середине сентября. Павел признается, что устоять и сохранить весь штат сотрудников было непросто. "Мы разрабатывали и запускали новые проекты. Например, в сентябре открыли первые частные школы сети ROBBO Academy Future Skills. Это многофункциональные образовательные центры, которые включают начальную школу и большое количество дополнительных программ для детей: от программирования и робототехники до финансовой грамотности и эмоционального интеллекта", – говорит предприниматель. Мир ближайшего будущего, по мысли Фролова, будет весь роботизирован. Кому-то это может напомнить футуристические фильмы. Для кого-то это уже реальность. Павел уверен, что через 10-15 лет самыми востребованными работниками на рынке труда станут специалисты по обслуживанию, ремонту роботов, управлению ими и созданию новых. "Люди очень многих профессий — от врачей и педагогов до биологов и строителей — будут работать "рука об руку" с роботами. Наша цель — обучить 10 миллионов детей по всему миру, они станут инженерной элитой будущего", – заключает предприниматель.
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санкт-петербург
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РИА Новости
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санкт-петербург, новости компаний - экономика, корпорация мсп, мсп банк

Инженеры будущего: как российский бизнесмен учит японцев робототехнике

11:31 27.10.2020
 
© Фото : компания "РОББО"Основатель "РОББО" Павел Фролов
Основатель РОББО Павел Фролов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : компания "РОББО"
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В 2010 году выпускник питерского Политеха и программист Павел Фролов задумал создать детский набор для обучения робототехнике. "Так появилась идея РОББО. Производство наборов мы запустили в 2012 году, первые кружки открыли в 2015 году", – рассказывает основатель компании "РОББО" и международной сети школ робототехники.
Компания производит конструкторы, с помощью которых дети учатся создавать роботов. "Для этого нужно уметь программировать, владеть знаниями по микроэлектронике, 3D-моделированию и 3D-печати. Поэтому, кроме робототехнических наборов, мы разработали и производим детские 3D-принтеры, наборы по схемотехнике, лаборатории для изучения интернета вещей. То есть на наших занятиях ребенок не просто собирает роботов по готовой схеме, как в Lego, а изобретает своего собственного робота: создает 3D-модели, печатает детали на 3D-принтере, программирует на те действия, которые ему хочется, а не те, что прописаны в инструкции", — говорит Павел.
© Фото : компания "РОББО"Основатель "РОББО" Павел Фролов
Основатель РОББО Павел Фролов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : компания "РОББО"
Основатель "РОББО" Павел Фролов
Он рассказывает, что предприятию удалось открыть более 300 "РОББО Классов" в школах и более 130 кружков в России и других странах, например, в Финляндии, Японии, Таиланде. Из них 14 — это собственные клубы, остальные работают по франшизе. Партнеры Фролова получают подробную инструкцию по ведению бизнеса, расчеты финансовых показателей, методические материалы и поурочные планы занятий, помощь в проведении рекламной компании и привлечении учеников.
Собственное производство разместили в Санкт-Петербурге и Финляндии, продукцию компания поставляет в 21 страну. "И даже в Японии — на родине роботов — мы учим японских детей робототехнике, в том числе на средства японского правительства. Там наше оборудование включено в программу субсидирования, мы участвуем в оборудовании в начальных школах классов программирования и робототехники", — с гордостью подчеркивает Фролов.
© Фото : компания "РОББО"Основатель "РОББО" Павел Фролов
Основатель РОББО Павел Фролов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : компания "РОББО"
Основатель "РОББО" Павел Фролов
В "РОББО" готовят все методические материалы для педагогов, над этим трудится целый методический отдел. Есть отделы разработки и производства оборудования и ПО – несколько десятков человек. "За все время работы компании мы вложили в разработку методических материалов несколько миллионов долларов. Это, кстати, сильно помогло нам быстро запустить дистанционные курсы с введением карантина весной 2020 года. Наши программы проработаны и структурированы так, что это позволило быстро адаптировать их к онлайн-формату" – рассказывает основатель "РОББО".
В конце июня Павел Фролов получил льготный кредит в АО "МСП Банк" – 2,6 миллиона рублей под 2% годовых на возобновление деятельности в рамках программы поддержки Минэкономразвития. "Конечно, мы благодарны банку за поддержку. Получить финансирование по такой ставке в обычные времена невозможно. И хорошо, что многие предприятия малого бизнеса в такие трудные времена смогли оформить льготные кредиты, сохранить бизнес, не увольнять людей. Без подобных программ ситуация в малом бизнесе была бы куда печальнее", – делится бизнесмен.
© Фото : компания "РОББО""РОББО" на выставке
РОББО на выставке - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : компания "РОББО"
"РОББО" на выставке
С июля сеть постепенно начала возобновлять деятельность и полностью заработала к середине сентября. Павел признается, что устоять и сохранить весь штат сотрудников было непросто. "Мы разрабатывали и запускали новые проекты. Например, в сентябре открыли первые частные школы сети ROBBO Academy Future Skills. Это многофункциональные образовательные центры, которые включают начальную школу и большое количество дополнительных программ для детей: от программирования и робототехники до финансовой грамотности и эмоционального интеллекта", – говорит предприниматель.
Мир ближайшего будущего, по мысли Фролова, будет весь роботизирован. Кому-то это может напомнить футуристические фильмы. Для кого-то это уже реальность. Павел уверен, что через 10-15 лет самыми востребованными работниками на рынке труда станут специалисты по обслуживанию, ремонту роботов, управлению ими и созданию новых. "Люди очень многих профессий — от врачей и педагогов до биологов и строителей — будут работать "рука об руку" с роботами. Наша цель — обучить 10 миллионов детей по всему миру, они станут инженерной элитой будущего", – заключает предприниматель.
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