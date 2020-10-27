https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581732527.html
Песков прокомментировал сообщение о задержании россиянки в Белоруссии
В Кремле проверят информацию о задержании в Белоруссии руководителя интернет-проектов "Ельцин центра" Марины Петрушко. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:37
2020-10-27T12:37
2020-10-27T13:19
протесты в белоруссии
ельцин центр
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> В Кремле проверят информацию о задержании в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> руководителя интернет-проектов "<a href="http://ria.ru/organization_Elcin_centr/" target="_blank" data-auto="true">Ельцин центра</a>" Марины Петрушко."Посольство регулярно получает информацию <...>, поэтому <...> надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию и что россиянка будет отпущена", — заявил пресс-секретарь президента России <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u>.О задержании Петрушко стало известно со слов ее адвоката Антона Гашинского. Он рассказал РИА Новости, что это произошло из-за участия его подопечной в незаконной массовой акции протеста. Сейчас она находится в СИЗО в Брестской области. В Белоруссию женщина приехала навестить мать.В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581256489.html
Guten Abend
пятая колонна...
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Григорий Семенов
Снести ельцин центр
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ельцин центр, дмитрий песков, белоруссия, в мире