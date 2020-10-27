https://ria.ru/20201027/akkumulyatory-1581832879.html

Предприятие ОЭЗ "Технополис "Москва" поставило в Турцию аккумуляторы

Партию литий-ионных батарей, которые способны работать в условиях экстремальных температур, поставило турецким заказчикам предприятие ОЭЗ "Технополис "Москва" – РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T20:30

2020-10-27T20:30

2020-10-27T20:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

геннадий дегтев

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Партию литий-ионных батарей, которые способны работать в условиях экстремальных температур, поставило турецким заказчикам предприятие ОЭЗ "Технополис "Москва" – компания ENSOL, сообщил РИА Новости глава департамента инвестиционной и промышленной политики <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a>."Мы видим, что спрос на энергоэффективные решения, которые предлагают, в том числе, столичные компании, постоянно растет во всем мире. Поэтому, даже несмотря на пандемию, наши предприятия успешно продолжают международное сотрудничество. Так, за первые восемь месяцев экспорт литий-ионных аккумуляторов составил 5,81 миллиона долларов, это на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их направили в 27 стран мира, лидеры по объемам – <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Словакия", – сказал Прохоров.По его словам, один из крупнейших экспортеров – компания ENSOL. Недавно предприятие совершило очередную поставку за рубеж: турецким заказчикам отгрузили 12 литий-ионных батарей для электротележек, используемых на промышленных объектах и складах-холодильниках. Это не первая поставка в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>: за последние три года предприятие направило туда 62 аккумулятора. Всего же около пяти тысяч батарей, произведенных предприятием, эксплуатируются в России и еще 13 странах мира. По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Degtev/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Дегтева</a>, на территории ОЭЗ компания-экспортер работает с 2017 года."В особой экономической зоне Москвы активно развиваются энергоэффективные технологии. Порядка десяти производителей ОЭЗ предлагают свои решения, которые отвечают современным требованиям к экономии ресурсов и экологии. Так, компания ENSOL занимает более 30% рынка литий-ионных аккумуляторов в России", – отметил Дегтев, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

https://ria.ru/20201016/reyting-1580078436.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий дегтев, александр прохоров, москва