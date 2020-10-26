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https://ria.ru/20201026/zyuganov-1581663615.html
Зюганов раскритиковал российское телевидение
Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российские телеканалы, по мнению политика, им следует унять русофобию и антисоветизм. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:14
2020-10-26T22:19
россия
кпрф
геннадий зюганов
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Лидер компартии РФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал российские телеканалы, по мнению политика, им следует унять русофобию и антисоветизм."Я бы унял русофобию и антисоветизм, который сочится со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли. Иногда смотришь и думаешь: а в чем солидарность? Приняли решение в конституции о единстве истории, одна грязь за другой ползет, которая вызывает в нашей среде просто жесткое отторжение и недоумение. Можно не разделять взгляды, но уважительно к этому относиться", - сказал Зюганов на встрече депутатов с правительством, <a href="http://government.ru/news/40700/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стенограмма</a> встречи была опубликована на сайте кабмина.Он также предложил премьер-министру обсудить проблему некоторых СМИ, которые некорректно преподносят историю.
https://ria.ru/20201024/zyuganov-1581324945.html
Лично я совсем не сторонник Зюганова и идей и взглядов коммунистов, но по данному вопросу очень даже солидарен с ним.
28
эх... сейчас бы кино про комбайнера посмотреть подумал Геннадий Андреевич
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россия
РИА Новости
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Новости
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россия, кпрф, геннадий зюганов, политика

Зюганов раскритиковал российское телевидение

21:14 26.10.2020 (обновлено: 22:19 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российские телеканалы, по мнению политика, им следует унять русофобию и антисоветизм.
"Я бы унял русофобию и антисоветизм, который сочится со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли. Иногда смотришь и думаешь: а в чем солидарность? Приняли решение в конституции о единстве истории, одна грязь за другой ползет, которая вызывает в нашей среде просто жесткое отторжение и недоумение. Можно не разделять взгляды, но уважительно к этому относиться", - сказал Зюганов на встрече депутатов с правительством, стенограмма встречи была опубликована на сайте кабмина.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 12:32
Зюганов предложил создать правительство народного доверия
Он также предложил премьер-министру обсудить проблему некоторых СМИ, которые некорректно преподносят историю.

Что касается СМИ: давайте вместе как-то обсудим эту тему... Я не понимаю их логики, я абсолютно не понимаю. Какой ни возьми художественный фильм – одни враги тут страну формировали, раскулачивали. Кто воевал-то, собственно говоря? Вам некогда смотреть, но я-то общаюсь каждый день с людьми, в силу обстановки мы обязаны.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акции, приуроченной к 150-летию лет со дня рождения В. И. Ленина
Геннадий Зюганов
лидер компартии России
 
Обсудить11
РоссияКПРФГеннадий ЗюгановПолитика
 
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