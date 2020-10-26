https://ria.ru/20201026/zyuganov-1581663615.html

Зюганов раскритиковал российское телевидение

Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российские телеканалы, по мнению политика, им следует унять русофобию и антисоветизм. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:14

2020-10-26T21:14

2020-10-26T22:19

россия

кпрф

геннадий зюганов

политика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Лидер компартии РФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал российские телеканалы, по мнению политика, им следует унять русофобию и антисоветизм."Я бы унял русофобию и антисоветизм, который сочится со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли. Иногда смотришь и думаешь: а в чем солидарность? Приняли решение в конституции о единстве истории, одна грязь за другой ползет, которая вызывает в нашей среде просто жесткое отторжение и недоумение. Можно не разделять взгляды, но уважительно к этому относиться", - сказал Зюганов на встрече депутатов с правительством, <a href="http://government.ru/news/40700/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стенограмма</a> встречи была опубликована на сайте кабмина.Он также предложил премьер-министру обсудить проблему некоторых СМИ, которые некорректно преподносят историю.

https://ria.ru/20201024/zyuganov-1581324945.html

Владимир Белогорский Лично я совсем не сторонник Зюганова и идей и взглядов коммунистов, но по данному вопросу очень даже солидарен с ним. 28

Николай Ефимов эх... сейчас бы кино про комбайнера посмотреть подумал Геннадий Андреевич 20

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кпрф, геннадий зюганов, политика