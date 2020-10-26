https://ria.ru/20201026/zvanie-1581607980.html
В России установили почетное звание "Заслуженный судебный пристав"
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ", соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:37
2020-10-26T16:37
2020-10-26T16:37
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ, устанавливающий почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ", соответствующий документ <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260023" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> на официальном интернет-портале правовой информации."Установить почетное звание "Заслуженный судебный пристав Российской Федерации", - говорится в документе.Отмечается, что почетное звание присваивается высококвалифицированным работникам органов принудительного исполнения России за личные заслуги.Звание "Заслуженный судебный пристав РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности представленного к награде лица и при наличии у него наград федерального органа госвласти или органов госвласти российских регионов.
https://ria.ru/20200101/1563064299.html
Василий Кнутт
Смею предположить, что звание парисуждают после того как по действиям "заслуженного" не менее трех семей остались без крыши над головой.
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Ольга Занкова
судебный исполнитель исполняет решения суда. При чем тут семьи? Он же не коллектор
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, общество