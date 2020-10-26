https://ria.ru/20201026/zvanie-1581607980.html

В России установили почетное звание "Заслуженный судебный пристав"

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ", соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:37

2020-10-26T16:37

2020-10-26T16:37

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ, устанавливающий почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ", соответствующий документ <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260023" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> на официальном интернет-портале правовой информации."Установить почетное звание "Заслуженный судебный пристав Российской Федерации", - говорится в документе.Отмечается, что почетное звание присваивается высококвалифицированным работникам органов принудительного исполнения России за личные заслуги.Звание "Заслуженный судебный пристав РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности представленного к награде лица и при наличии у него наград федерального органа госвласти или органов госвласти российских регионов.

https://ria.ru/20200101/1563064299.html

Василий Кнутт Смею предположить, что звание парисуждают после того как по действиям "заслуженного" не менее трех семей остались без крыши над головой. 20

Ольга Занкова судебный исполнитель исполняет решения суда. При чем тут семьи? Он же не коллектор 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество