https://ria.ru/20201026/zinovev-1581564296.html

Презентация издания книги Александра Зиновьева "Исповедь отщепенца"

29 октября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию издания книги Александра Зиновьева "Исповедь отщепенца", приуроченную к 98-летию со дня рождения философа, которое отмечается 29 октября.

2020-10-26T13:14

2020-10-26T13:14

2020-10-26T13:14

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1581564296.jpg?1603707296

<strong><a href="http://pressmia.ru/special_zinoviev_club/20201029/952954554.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА; <br>- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА; <br>- научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;<br>- культуролог, историк Максим ЛАВРЕНТЬЕВ;<br>- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры им. А.А. Зиновьева Владимир ЛЕПЕХИН;<br>- кандидат исторических наук Алексей ПАНКИН;<br>- научный руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева в МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник 1-го класса РФ Юрий СОЛОДУХИН;<br>- ученица А.А. Зиновьева Анастасия ФЕДИНА; <br>- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН; <br>- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ; <br>- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ.<br><br>Мемуары, опубликованные впервые в 1990 году во Франции и Швейцарии, занимают особое место в литературной коллекции Александра Зиновьева. "Русская судьба" – повесть прожитых лет русского писателя и мыслителя. В книге он рассказывает о своей жизни и анализирует социальные процессы, произошедшие за 70 лет советской истории. Это автобиографический роман, роман-исповедь, роман-летопись жизни выдающегося русского мыслителя. Автобиография Александра Зиновьева – одна из первых книг, изданных в России после его возвращения в 1999 году из изгнания.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы