Презентация издания книги Александра Зиновьева "Исповедь отщепенца"
29 октября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию издания книги Александра Зиновьева "Исповедь отщепенца", приуроченную к 98-летию со дня рождения философа, которое отмечается 29 октября.
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Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- культуролог, историк Максим ЛАВРЕНТЬЕВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры им. А.А. Зиновьева Владимир ЛЕПЕХИН;
- кандидат исторических наук Алексей ПАНКИН;
- научный руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева в МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник 1-го класса РФ Юрий СОЛОДУХИН;
- ученица А.А. Зиновьева Анастасия ФЕДИНА;
- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН;
- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ;
- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ.
Мемуары, опубликованные впервые в 1990 году во Франции и Швейцарии, занимают особое место в литературной коллекции Александра Зиновьева. "Русская судьба" – повесть прожитых лет русского писателя и мыслителя. В книге он рассказывает о своей жизни и анализирует социальные процессы, произошедшие за 70 лет советской истории. Это автобиографический роман, роман-исповедь, роман-летопись жизни выдающегося русского мыслителя. Автобиография Александра Зиновьева – одна из первых книг, изданных в России после его возвращения в 1999 году из изгнания.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- культуролог, историк Максим ЛАВРЕНТЬЕВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры им. А.А. Зиновьева Владимир ЛЕПЕХИН;
- кандидат исторических наук Алексей ПАНКИН;
- научный руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева в МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник 1-го класса РФ Юрий СОЛОДУХИН;
- ученица А.А. Зиновьева Анастасия ФЕДИНА;
- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН;
- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ;
- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ.
Мемуары, опубликованные впервые в 1990 году во Франции и Швейцарии, занимают особое место в литературной коллекции Александра Зиновьева. "Русская судьба" – повесть прожитых лет русского писателя и мыслителя. В книге он рассказывает о своей жизни и анализирует социальные процессы, произошедшие за 70 лет советской истории. Это автобиографический роман, роман-исповедь, роман-летопись жизни выдающегося русского мыслителя. Автобиография Александра Зиновьева – одна из первых книг, изданных в России после его возвращения в 1999 году из изгнания.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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