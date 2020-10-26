https://ria.ru/20201026/zabastovki-1581614555.html

Министр промышленности Белоруссии оценил ситуацию на предприятиях

Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба предприятиям Белоруссии, заявил министр промышленности Петр Пархомчик. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:00

2020-10-26T17:00

2020-10-26T18:14

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба предприятиям <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил министр промышленности Петр Пархомчик."Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю", — приводит агентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> его слова.Как отметил Пархомчик, с учетом призывов к забастовкам в преддверии выходных руководители провели беседы с рабочими коллективами. Кроме того, на предприятиях усилили пропускной режим."Потому что отдельные чаты призывали к поломке оборудования, нарушить какие-то технологические процессы, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, не смогли выполнять свои обязанности", — пояснил глава Минпрома.Ультиматум ТихановскойНакануне истек срок ультиматума, который экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> выдвинула властям в середине октября. Она потребовала от президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.Вчера она заявила о начале "общенациональной забастовки". Некоторые местные СМИ и Telegram-каналы написали, что на предприятиях республики начались стачки.По данным РИА Новости, крупнейшие белорусские заводы — Мозырский НПЗ, "Нафтан", "Беларуськалий", "Гродно Азот", БелАЗ, Минский тракторный и Минский автомобильный — продолжают работать.Пока нет сведений о ситуации на предприятиях "Газпром трансгаз Беларусь", "Савушкин продукт" и на Белорусском металлургическом заводе.По мнению экспертов, раскачать обстановку в стране не получится. Как пояснил глава аналитического бюро Научно-исследовательского центра проблем интеграции стран Евразийского экономического союза (СОНАР-2050) Иван Лизан, протестующим не удалось сделать этого даже "в августе на волне практически всеобщего возмущения".В свою очередь, замгендиректора Института национальной стратегии Александр Костин назвал призыв к забастовке "политической декларацией, за которой ничего не стоит".

https://ria.ru/20201026/protesty-1581601469.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

Володя Титищев Да конечно. У Януковича тоже всё работало в штатном режиме пока сапогом не дали 259

Иван Сидоров Как только поймут что Батька не Янукович - прекратятся дотации в эти " народные" митинги.. И Тихановская начнет писать мемуары.. 182

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. 2020-10-26T17:00 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире