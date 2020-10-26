Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/yaponiya-1581515467.html
Новый японский премьер намерен решить проблему Южных Курил
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:47
2020-10-26T10:35
есихидэ суга
россия
итуруп
москва
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581527378_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9f45e9abfcaf963e9ba07b3f554ed3b6.jpg
<strong>ТОКИО, 26 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> Есихидэ Суга заявил, что хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией.Токио претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и Хабомаи, считая их своими "северными территориями".Предшественник Суги <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank">Синдзо Абэ </a>активно продвигал диалог с Россией; он провел с президентом России Владимиром Путиным 27 встреч. В 2018 году в Сингапуре он фактически отошел от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырех островов, и согласился вести с Москвой переговоры на основе Совместной советско-японской декларации. В ней речь шла только о двух островах — Хабомаи и Шикотане.Есихидэ Суга в сентябре также поговорил с Путиным. По итогам беседы в Токио заявили, что новый премьер продолжит курс Абэ.Отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора. Однако, как неоднократно отмечали российские официальные лица, на переговорах об условиях этого соглашения не обсуждается вопрос о передаче островов Японии.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть такую возможность при заключении мирного договора. Советские власти рассчитывали таким образом поставить точку в вопросе, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html
https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577862491.html
Премьеры меняются, обещания поставить точку остаются, острова никогда не вернутся. Пора уже привыкнуть и не давать заведомо невыполнимых обещаний вернуть острова.
329
Нет этой проблемы. Это не просто земля, это и проходы в океан и огромные биоресурсы, пути их миграции. Япония нарушила одно из главных условий передачи острова Шикотан и гряды Хабомаи, неразмещение иностранных баз на своей территорий. Какая передача какой торг ? Никогда в истории страна капитулянт не предъявляла претензии стране победительнице, а тем более их удовлетворение, себя не уважат. С уважением.
241
113
россия
итуруп
москва
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581527378_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_a798b23514028f5bc879002ebc281912.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
есихидэ суга, россия, итуруп, москва, япония, в мире

Новый японский премьер намерен решить проблему Южных Курил

08:47 26.10.2020 (обновлено: 10:35 26.10.2020)
 
© AP Photo / Koji SasaharaПремьер-министр Японии Есихидэ Суга выступает с речью во время внеочередного заседания парламента в Токио, Япония
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выступает с речью во время внеочередного заседания парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией.
Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими "северными территориями".

"Не откладывая проблему северных территорий (для решения. — Прим. ред.) будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", — сказал Суга, выступая с программной речью в парламенте.

Предшественник Суги Синдзо Абэ активно продвигал диалог с Россией; он провел с президентом России Владимиром Путиным 27 встреч. В 2018 году в Сингапуре он фактически отошел от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырех островов, и согласился вести с Москвой переговоры на основе Совместной советско-японской декларации. В ней речь шла только о двух островах — Хабомаи и Шикотане.
Есихидэ Суга в сентябре также поговорил с Путиным. По итогам беседы в Токио заявили, что новый премьер продолжит курс Абэ.
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 05:41
СМИ рассказали о курсе нового премьера Японии по отношению к России
Отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора. Однако, как неоднократно отмечали российские официальные лица, на переговорах об условиях этого соглашения не обсуждается вопрос о передаче островов Японии.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть такую возможность при заключении мирного договора. Советские власти рассчитывали таким образом поставить точку в вопросе, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Города мира. Токио - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 07:11
В Японии рассказали о планах по развитию отношений с Россией
 
Обсудить113
Есихидэ СугаРоссияИтурупМоскваЯпонияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
Лента новостейМолния