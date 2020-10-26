Новый японский премьер намерен решить проблему Южных Курил
08:47 26.10.2020 (обновлено: 10:35 26.10.2020)
© AP Photo / Koji SasaharaПремьер-министр Японии Есихидэ Суга выступает с речью во время внеочередного заседания парламента в Токио, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
ТОКИО, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией.
"Не откладывая проблему северных территорий (для решения. — Прим. ред.) будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", — сказал Суга, выступая с программной речью в парламенте.
Предшественник Суги Синдзо Абэ активно продвигал диалог с Россией; он провел с президентом России Владимиром Путиным 27 встреч. В 2018 году в Сингапуре он фактически отошел от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырех островов, и согласился вести с Москвой переговоры на основе Совместной советско-японской декларации. В ней речь шла только о двух островах — Хабомаи и Шикотане.
Есихидэ Суга в сентябре также поговорил с Путиным. По итогам беседы в Токио заявили, что новый премьер продолжит курс Абэ.
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Отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора. Однако, как неоднократно отмечали российские официальные лица, на переговорах об условиях этого соглашения не обсуждается вопрос о передаче островов Японии.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть такую возможность при заключении мирного договора. Советские власти рассчитывали таким образом поставить точку в вопросе, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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