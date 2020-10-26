https://ria.ru/20201026/yaponiya-1581515467.html

Новый японский премьер намерен решить проблему Южных Курил

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:47

2020-10-26T08:47

2020-10-26T10:35

есихидэ суга

россия

итуруп

москва

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 26 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> Есихидэ Суга заявил, что хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией.Токио претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и Хабомаи, считая их своими "северными территориями".Предшественник Суги <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank">Синдзо Абэ </a>активно продвигал диалог с Россией; он провел с президентом России Владимиром Путиным 27 встреч. В 2018 году в Сингапуре он фактически отошел от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырех островов, и согласился вести с Москвой переговоры на основе Совместной советско-японской декларации. В ней речь шла только о двух островах — Хабомаи и Шикотане.Есихидэ Суга в сентябре также поговорил с Путиным. По итогам беседы в Токио заявили, что новый премьер продолжит курс Абэ.Отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора. Однако, как неоднократно отмечали российские официальные лица, на переговорах об условиях этого соглашения не обсуждается вопрос о передаче островов Японии.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть такую возможность при заключении мирного договора. Советские власти рассчитывали таким образом поставить точку в вопросе, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html

https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577862491.html

Тор Тор Премьеры меняются, обещания поставить точку остаются, острова никогда не вернутся. Пора уже привыкнуть и не давать заведомо невыполнимых обещаний вернуть острова. 329

Валерий Кузнецов Нет этой проблемы. Это не просто земля, это и проходы в океан и огромные биоресурсы, пути их миграции. Япония нарушила одно из главных условий передачи острова Шикотан и гряды Хабомаи, неразмещение иностранных баз на своей территорий. Какая передача какой торг ? Никогда в истории страна капитулянт не предъявляла претензии стране победительнице, а тем более их удовлетворение, себя не уважат. С уважением. 241

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, итуруп, москва, япония, в мире