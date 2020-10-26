https://ria.ru/20201026/vyveski-1581646227.html
Компании МО получат возможность согласовать размещение вывесок онлайн
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что местным жителям доступно согласование размещения... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:49
2020-10-26T19:49
2020-10-26T19:49
новости подмосковья
владислав гордиенко
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что местным жителям доступно согласование размещения вывесок на портале госуслуг. Об этом информирует телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/razmeschenie-vyvesok-onlajn/" target="_blank">"360"</a>.Он уточнил, что речь идет о логотипах компаний, информации о режиме работы, видах товаров и других конструкциях. Исключением являются только рекламные вывески.Еще в список могут включить флаги, витринные надписи, а также объемные или отдельно стоящие буквы.Председатель комитета добавил, что дизайн и вид конструкций должен гармонично вписываться в архитектуру окружающей застройки. Также размещение вывесок необходимо согласовать с администрациями городских округов. Эта услуга бесплатная и занимает 15 рабочих дней.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав гордиенко, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что местным жителям доступно согласование размещения вывесок на портале госуслуг. Об этом информирует телеканал "360"
.
"Услуга по согласованию средств размещения информации остается одной из популярных среди жителей Подмосковья. С начала года за ней в электронном виде обратились свыше 21 тысячи человек", — отметил Гордиенко.
Он уточнил, что речь идет о логотипах компаний, информации о режиме работы, видах товаров и других конструкциях. Исключением являются только рекламные вывески.
Еще в список могут включить флаги, витринные надписи, а также объемные или отдельно стоящие буквы.
Председатель комитета добавил, что дизайн и вид конструкций должен гармонично вписываться в архитектуру окружающей застройки. Также размещение вывесок необходимо согласовать с администрациями городских округов. Эта услуга бесплатная и занимает 15 рабочих дней.