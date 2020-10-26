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https://ria.ru/20201026/vyveski-1581646227.html
Компании МО получат возможность согласовать размещение вывесок онлайн
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что местным жителям доступно согласование размещения... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:49
2020-10-26T19:49
новости подмосковья
владислав гордиенко
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что местным жителям доступно согласование размещения вывесок на портале госуслуг. Об этом информирует телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/razmeschenie-vyvesok-onlajn/" target="_blank">"360"</a>.Он уточнил, что речь идет о логотипах компаний, информации о режиме работы, видах товаров и других конструкциях. Исключением являются только рекламные вывески.Еще в список могут включить флаги, витринные надписи, а также объемные или отдельно стоящие буквы.Председатель комитета добавил, что дизайн и вид конструкций должен гармонично вписываться в архитектуру окружающей застройки. Также размещение вывесок необходимо согласовать с администрациями городских округов. Эта услуга бесплатная и занимает 15 рабочих дней.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Новости
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владислав гордиенко, московская область (подмосковье)

Компании МО получат возможность согласовать размещение вывесок онлайн

19:49 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что местным жителям доступно согласование размещения вывесок на портале госуслуг. Об этом информирует телеканал "360".

"Услуга по согласованию средств размещения информации остается одной из популярных среди жителей Подмосковья. С начала года за ней в электронном виде обратились свыше 21 тысячи человек", — отметил Гордиенко.

Он уточнил, что речь идет о логотипах компаний, информации о режиме работы, видах товаров и других конструкциях. Исключением являются только рекламные вывески.
Еще в список могут включить флаги, витринные надписи, а также объемные или отдельно стоящие буквы.
Председатель комитета добавил, что дизайн и вид конструкций должен гармонично вписываться в архитектуру окружающей застройки. Также размещение вывесок необходимо согласовать с администрациями городских округов. Эта услуга бесплатная и занимает 15 рабочих дней.
 
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Новости ПодмосковьяВладислав ГордиенкоМосковская область (Подмосковье)
 
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