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В Центре Чумакова назвали сроки регистрации вакцины от COVID-19
Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует в середине декабря обратиться в Минздрав для... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:20
2020-10-26T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
российская академия наук
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> планирует в середине декабря обратиться в Минздрав для регистрации своей цельновирионной вакцины от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> SARS-CoV-2, рассказал генеральный директор центра, член корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.Первая фаза клинических испытаний этой вакцины прошла успешно, сейчас идет вторая фаза в Кирове и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>. Суммарно в первой и второй фазе участвуют 300 человек."Вторую фазу испытаний планируется завершить в начале декабря этого года. В середине декабря мы подадим документы в Минздрав России, и дальнейшая судьба вакцины будет зависеть от их решения", - сказал Ишмухаметов в интервью порталу <a href="https://scientificrussia.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Научная Россия"</a>."Если мы получим от них регистрационное удостоверение, то сможем уже в январе начать производство. Также мы планируем провести и третью фазу испытаний, где будет задействовано уже 3 тысячи добровольцев. То есть мы одновременно будем подавать запрос в Минздрав и на регистрацию, и на проведение третьей фазы испытаний", - добавил Ишмухаметов.Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной потому, что в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, российская академия наук, санкт-петербург, общество

В Центре Чумакова назвали сроки регистрации вакцины от COVID-19

16:20 26.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует в середине декабря обратиться в Минздрав для регистрации своей цельновирионной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, рассказал генеральный директор центра, член корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Первая фаза клинических испытаний этой вакцины прошла успешно, сейчас идет вторая фаза в Кирове и Санкт-Петербурге. Суммарно в первой и второй фазе участвуют 300 человек.
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"Вторую фазу испытаний планируется завершить в начале декабря этого года. В середине декабря мы подадим документы в Минздрав России, и дальнейшая судьба вакцины будет зависеть от их решения", - сказал Ишмухаметов в интервью порталу "Научная Россия".
"Если мы получим от них регистрационное удостоверение, то сможем уже в январе начать производство. Также мы планируем провести и третью фазу испытаний, где будет задействовано уже 3 тысячи добровольцев. То есть мы одновременно будем подавать запрос в Минздрав и на регистрацию, и на проведение третьей фазы испытаний", - добавил Ишмухаметов.
Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной потому, что в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыРоссийская академия наукСанкт-ПетербургОбщество
 
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