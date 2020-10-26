https://ria.ru/20201026/uspekh-1581283060.html

"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?

Сегодня каждый обязан быть "успешным", но как и чем эту "успешность" измерять, непонятно. Почему мы чувствуем вину и стыд, может ли зависть мотивировать и как понять, чьи это цели, к которым стремишься, — твои или навязанные обществом? А, может, это всё "нытьё", оправдание лени и отсутствие амбиций? Обязательно быть успешным, чтобы быть счастливым?

2020-10-26T12:00

2020-10-26T12:00

2020-10-26T12:00

страхи/ошибки

психология личности

подкаст

инстаграм

психология

общество

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"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки? Сегодня каждый обязан быть "успешным", но как и чем эту "успешность" измерять, непонятно. Почему мы чувствуем вину и стыд, может ли зависть мотивировать и как понять, чьи это цели, к которым стремишься, — твои или навязанные обществом? А, может, это всё "нытьё", оправдание лени и отсутствие амбиций? Обязательно быть успешным, чтобы быть счастливым?

Как не выгореть в гонке за успехом и вовремя распознать, что живёшь чужой жизнью? Как социальные сети культивируют образ успешности, кто спекулирует на этом и можно ли доверять всевозможным курсам и тренингам? Сможет ли тренд на осознанность заменить погоню за "успешным успехом"? Вместе с клиническим <a href="https://www.instagram.com/misytinpro/?hl=ru" target="_blank">психологом</a>, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся прислушиваться к себе и определять личные критерии успеха. <strong>03:19 </strong>Как избежать невроза и отличить внешние критерии успеха от внутренних? <strong>5:25 </strong>Отказ от общественных норм — путь к деградации? Разве социальный спрос на "успешных" не мотивирует к развитию?<strong>8:10 "</strong>Ярмарка тщеславия". Интернет и смена правил самопрезентации: почему и перед кем мы испытываем стыд и вину? <strong>17:30 </strong>Путь к успеху через курсы и тренинги — можно ли им доверять? <strong>21:44 </strong>"Чтобы завидовали". Здоровая ли это мотивация и может ли зависть быть драйвером роста?<strong>23:35</strong> Почему человек, который достиг успеха необязательно становится счастливым? Почему нам всегда мало? Как вовремя остановится и может ли тренд на осознанность остановить гонку за "успехом"?<strong>28:20 </strong>Переедание как атавизм "успеха" и другие атрибуты успешности<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, психология личности, подкаст, инстаграм, психология, общество