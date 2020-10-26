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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20201026/uspekh-1581283060.html
"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?
Сегодня каждый обязан быть "успешным", но как и чем эту "успешность" измерять, непонятно. Почему мы чувствуем вину и стыд, может ли зависть мотивировать и как понять, чьи это цели, к которым стремишься, — твои или навязанные обществом? А, может, это всё "нытьё", оправдание лени и отсутствие амбиций? Обязательно быть успешным, чтобы быть счастливым?
2020-10-26T12:00
2020-10-26T12:00
страхи/ошибки
психология личности
подкаст
инстаграм
психология
общество
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"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?
Сегодня каждый обязан быть "успешным", но как и чем эту "успешность" измерять, непонятно. Почему мы чувствуем вину и стыд, может ли зависть мотивировать и как понять, чьи это цели, к которым стремишься, — твои или навязанные обществом? А, может, это всё "нытьё", оправдание лени и отсутствие амбиций? Обязательно быть успешным, чтобы быть счастливым?
Как не выгореть в гонке за успехом и вовремя распознать, что живёшь чужой жизнью? Как социальные сети культивируют образ успешности, кто спекулирует на этом и можно ли доверять всевозможным курсам и тренингам? Сможет ли тренд на осознанность заменить погоню за "успешным успехом"? Вместе с клиническим <a href="https://www.instagram.com/misytinpro/?hl=ru" target="_blank">психологом</a>, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся прислушиваться к себе и определять личные критерии успеха. <strong>03:19 </strong>Как избежать невроза и отличить внешние критерии успеха от внутренних? <strong>5:25 </strong>Отказ от общественных норм — путь к деградации? Разве социальный спрос на "успешных" не мотивирует к развитию?<strong>8:10 "</strong>Ярмарка тщеславия". Интернет и смена правил самопрезентации: почему и перед кем мы испытываем стыд и вину? <strong>17:30 </strong>Путь к успеху через курсы и тренинги — можно ли им доверять? <strong>21:44 </strong>"Чтобы завидовали". Здоровая ли это мотивация и может ли зависть быть драйвером роста?<strong>23:35</strong> Почему человек, который достиг успеха необязательно становится счастливым? Почему нам всегда мало? Как вовремя остановится и может ли тренд на осознанность остановить гонку за "успехом"?<strong>28:20 </strong>Переедание как атавизм "успеха" и другие атрибуты успешности<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, психология личности, подкаст, инстаграм, психология, общество

"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?

12:00 26.10.2020
 
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?
Вчера, 12:00
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Сегодня каждый обязан быть "успешным", но как и чем эту "успешность" измерять, непонятно. Почему мы чувствуем вину и стыд, может ли зависть мотивировать и как понять, чьи это цели, к которым стремишься, — твои или навязанные обществом? А, может, это всё "нытьё", оправдание лени и отсутствие амбиций? Обязательно быть успешным, чтобы быть счастливым?
Как не выгореть в гонке за успехом и вовремя распознать, что живёшь чужой жизнью? Как социальные сети культивируют образ успешности, кто спекулирует на этом и можно ли доверять всевозможным курсам и тренингам? Сможет ли тренд на осознанность заменить погоню за "успешным успехом"?
Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся прислушиваться к себе и определять личные критерии успеха.
03:19 Как избежать невроза и отличить внешние критерии успеха от внутренних?
5:25 Отказ от общественных норм — путь к деградации? Разве социальный спрос на "успешных" не мотивирует к развитию?
8:10 "Ярмарка тщеславия". Интернет и смена правил самопрезентации: почему и перед кем мы испытываем стыд и вину?
17:30 Путь к успеху через курсы и тренинги — можно ли им доверять?
21:44 "Чтобы завидовали". Здоровая ли это мотивация и может ли зависть быть драйвером роста?
23:35 Почему человек, который достиг успеха необязательно становится счастливым? Почему нам всегда мало? Как вовремя остановится и может ли тренд на осознанность остановить гонку за "успехом"?
28:20 Переедание как атавизм "успеха" и другие атрибуты успешности
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