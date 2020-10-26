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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201026/teologiya-1581670612.html
Кафедра теологии в МИФИ не закрыта, работает в обычном режиме
Общеуниверситетская кафедра теологии Московского инженерно-физического института (МИФИ) не закрыта, работает в обычном режиме, занятия, как и во всем вузе,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:56
2020-10-26T21:57
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
московский инженерно-физический институт
казань
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Общеуниверситетская кафедра теологии Московского инженерно-физического института (МИФИ) не закрыта, работает в обычном режиме, занятия, как и во всем вузе, проходят дистанционно, заявил РИА новости профессор кафедры Дмитрий Шмонин.Ранее в СМИ появилась информация, что кафедра теологии в столичном Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ прекратила свою работу."Кафедра теологии в МИФИ работает в обычном режиме. Занятия, как и во всем университете, проходят дистанционно", - сказал Шмонин.Сейчас более 300 человек слушают курсы по различным дисциплинам, которые закреплены за кафедрой, добавил он."Кафедра теологии в МИФИ не выпускающая, а общегуманитарная, как, например, кафедры философии или истории. Мы читаем курсы по выбору", - пояснил Шмонин.Профессор отметил, что на днях преподаватели кафедры вернулись из Казани с всероссийской конференции по теологии, а "28 октября при участии кафедры в МИФИ пройдет семинар Рособрнадзора по теологии"."Мы регулярно проводим семинары для кафедр теологии в технических вузах", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201015/teologiya-1579892593.html
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Быть или не быть теологии в МИФИ: протест академиков и доводы РПЦ
Почти 2 тысячи студентов и преподавателей МИФИ подписали обращение к главе Минобрнауки с просьбой закрыть в вузе кафедру теологии. Смотрите на видео, как протест комментируют ученые и представитель РПЦ.
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религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московский инженерно-физический институт, казань, общество

Кафедра теологии в МИФИ не закрыта, работает в обычном режиме

21:56 26.10.2020 (обновлено: 21:57 26.10.2020)
 
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Общеуниверситетская кафедра теологии Московского инженерно-физического института (МИФИ) не закрыта, работает в обычном режиме, занятия, как и во всем вузе, проходят дистанционно, заявил РИА новости профессор кафедры Дмитрий Шмонин.
Ранее в СМИ появилась информация, что кафедра теологии в столичном Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ прекратила свою работу.
"Кафедра теологии в МИФИ работает в обычном режиме. Занятия, как и во всем университете, проходят дистанционно", - сказал Шмонин.
Сейчас более 300 человек слушают курсы по различным дисциплинам, которые закреплены за кафедрой, добавил он.
"Кафедра теологии в МИФИ не выпускающая, а общегуманитарная, как, например, кафедры философии или истории. Мы читаем курсы по выбору", - пояснил Шмонин.
Профессор отметил, что на днях преподаватели кафедры вернулись из Казани с всероссийской конференции по теологии, а "28 октября при участии кафедры в МИФИ пройдет семинар Рособрнадзора по теологии".
"Мы регулярно проводим семинары для кафедр теологии в технических вузах", - отметил собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Московский инженерно-физический институтКазаньОбщество
 
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