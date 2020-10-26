https://ria.ru/20201026/teologiya-1581670612.html
Кафедра теологии в МИФИ не закрыта, работает в обычном режиме
Общеуниверситетская кафедра теологии Московского инженерно-физического института (МИФИ) не закрыта, работает в обычном режиме, занятия, как и во всем вузе,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:56
2020-10-26T21:56
2020-10-26T21:57
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
московский инженерно-физический институт
казань
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Общеуниверситетская кафедра теологии Московского инженерно-физического института (МИФИ) не закрыта, работает в обычном режиме, занятия, как и во всем вузе, проходят дистанционно, заявил РИА новости профессор кафедры Дмитрий Шмонин.Ранее в СМИ появилась информация, что кафедра теологии в столичном Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ прекратила свою работу."Кафедра теологии в МИФИ работает в обычном режиме. Занятия, как и во всем университете, проходят дистанционно", - сказал Шмонин.Сейчас более 300 человек слушают курсы по различным дисциплинам, которые закреплены за кафедрой, добавил он."Кафедра теологии в МИФИ не выпускающая, а общегуманитарная, как, например, кафедры философии или истории. Мы читаем курсы по выбору", - пояснил Шмонин.Профессор отметил, что на днях преподаватели кафедры вернулись из Казани с всероссийской конференции по теологии, а "28 октября при участии кафедры в МИФИ пройдет семинар Рособрнадзора по теологии"."Мы регулярно проводим семинары для кафедр теологии в технических вузах", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201015/teologiya-1579892593.html
казань
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/94264/09/942640950_161:0:1121:720_1400x0_80_0_0_113e6905a67c3c98dfb3680ba0cd8b7f.jpg
Быть или не быть теологии в МИФИ: протест академиков и доводы РПЦ
Почти 2 тысячи студентов и преподавателей МИФИ подписали обращение к главе Минобрнауки с просьбой закрыть в вузе кафедру теологии. Смотрите на видео, как протест комментируют ученые и представитель РПЦ.
2020-10-26T21:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московский инженерно-физический институт, казань, общество
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Общеуниверситетская кафедра теологии Московского инженерно-физического института (МИФИ) не закрыта, работает в обычном режиме, занятия, как и во всем вузе, проходят дистанционно, заявил РИА новости профессор кафедры Дмитрий Шмонин.
Ранее в СМИ появилась информация, что кафедра теологии в столичном Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ прекратила свою работу.
"Кафедра теологии в МИФИ работает в обычном режиме. Занятия, как и во всем университете, проходят дистанционно", - сказал Шмонин.
Сейчас более 300 человек слушают курсы по различным дисциплинам, которые закреплены за кафедрой, добавил он.
"Кафедра теологии в МИФИ не выпускающая, а общегуманитарная, как, например, кафедры философии или истории. Мы читаем курсы по выбору", - пояснил Шмонин.
Профессор отметил, что на днях преподаватели кафедры вернулись из Казани с всероссийской конференции по теологии, а "28 октября при участии кафедры в МИФИ пройдет семинар Рособрнадзора по теологии".
"Мы регулярно проводим семинары для кафедр теологии в технических вузах", - отметил собеседник агентства.