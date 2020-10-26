https://ria.ru/20201026/sberezheniya-1581501227.html

Кудрин рекомендовал хранить небольшие сбережения в рублях

Российским вкладчикам следует распределить сбережения между разными активами, а часть из них хранить в валюте. Такую рекомендацию дал глава Счетной палаты,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T01:11

2020-10-26T01:11

2020-10-26T06:03

россия

максим орешкин

йельский университет

росбанк

алексей кудрин

сбербанк россии

герман греф

юар

мексика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Российским вкладчикам следует распределить сбережения между разными активами, а часть из них хранить в валюте. Такую рекомендацию дал глава Счетной палаты, бывший министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>.Данный вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие год-полтора, пояснил он. Если сбережения небольшие и к ним планируют обращаться, то их можно оставить в отечественной валюте.Рекомендации других экспертовРанее глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosbank/" target="_blank" data-auto="true">Росбанка</a> Илья Поляков заявил, что колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем.В сентябре эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин высказал мнение, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих валют может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения внешнеполитического фона.Как следует из опроса РИА Новости кредитных организаций, россияне в среднем хранят в крупных банках 89% своих сбережений в рублях, остальные средства они размещают в долларах, евро и очень редко - в экзотических валютах.Перспективы рубляЕсли геополитические факторы и ситуация с коронавирусом стабилизируются, то российская валюта может укрепиться до конца года, заявил ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a>.Как отметил помощник президента России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>, курс отечественной валюты плавающий. Он колеблется "как в ту, так и в иную сторону", а после ослабления обычно наступают периоды укрепления.Резкий спад доллараАмериканский доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад. Такое мнение высказал ранее экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йельского университета</a> Стивен Роуч.Эксперт указал, что реальный эффективный обменный курс американской валюты снизился на 4,3% с мая по август, однако, по мнению Роуча, доллар остается наиболее переоцененной из крупных мировых валют.Ситуация с благосостоянием россиянБлагосостояние россиян в первом полугодии текущего года упало почти на 11% в долларовом выражении, следует из ежегодного доклада <a href="http://ria.ru/organization_Credit_Suisse_Group_AG/" target="_blank" data-auto="true">Credit Suisse</a> о богатстве в мире.Это больше, чем в <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> и на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Худшие результаты показали <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>.

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

https://ria.ru/20201025/kudrin-1581451111.html

https://ria.ru/20200810/1575507077.html

https://ria.ru/20201015/kruto-1580039317.html

https://ria.ru/20201001/obval-rublya-1578020127.html

Туман Души "хозяева" рекомендовали "инвестировать" в свою национальную валюту? Деньги надо вкладывать в неиссякаемый ресурс, земельные участки. 67

Михаил Косолапов Пиастры!Пиастры!Когда начнем свою экономику поднимать?У народа нет средств,которые можно отложить на потом!Поголовное уно-кредито! Человеческая жизнь дешевле свинины на базаре! Вон алкаш-наркоша Ефремов убил человека,так ему всего 7.5 лет накинули,а там глядишь по УДО выйдет!А крепкого,здорового мужика больше нет! 53

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим орешкин, йельский университет, росбанк, алексей кудрин, сбербанк россии, герман греф, юар, мексика, бразилия, рубль, экономика