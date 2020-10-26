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https://ria.ru/20201026/samarskiy-universitet-1581036065.html
Что такое "женская красота" для жителей мегаполисов, выяснили ученые
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева выяснили, как современные жители мегаполиса воспринимают женскую... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:00
2020-10-26T09:00
риа наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. </strong>Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева выяснили, как современные жители мегаполиса воспринимают женскую красоту, и что в первую очередь выделяют мужчины в образе девушек, а что – сами представительницы прекрасного пола. Результаты опубликованы в <a href="http://www.ejobios.org/article/social-representations-of-the-metropolis-residents-on-the-ecology-of-womens-corporeality-in-the-7533" target="_blank">журнале EurAsian Journal of BioSciences</a>.Ученые с помощью анкеты опросили жителей Самары, Нижнего Новгорода и Москвы в возрасте от 20 до 34 лет. Они выяснили, что большинство мужчин при общении с женщиной в первую очередь обращают внимание на ее поведение, тогда как сами девушки – на лицо собеседницы. Кроме того, женщины больше, чем мужчины, придают значение грамотной и приятной речи.По словам экспертов, отвечающие также считают, что дамам следует уделять внимание не только уходу за своей внешностью, но и не забывать о духовной составляющей, развивать свои умственные способности, а также уметь пользоваться "женской хитростью", чтобы выгодно подчеркивать все свои достоинства.Она также отметила, что чуть меньше половины опрошенных считают, что красивые женщины более успешны и счастливы, а каждый пятый совершенно не согласен с данным утверждением. По их мнению, красивая женщина может сталкиваться с определенными трудностями на своем жизненном пути: с завистью других девушек, чрезмерным навязчивым мужским вниманием и, как ни странно, одиночеством.В результате исследования ученые также определили устойчивые и изменчивые характеристики привлекательной женщины и степень влияния внешности на характер. Эксперты сделали вывод, что в современном обществе один из постоянных факторов оценки красоты – это эталонные образы знаменитых людей.Что касается характера, то большинство мужчин считает, что внешность женщины обладает средним уровнем влияния на ее характер, установили эксперты. Девушек, считающих так же, меньше. Все, кто ответил, что привлекательная внешность существенно влияет на характер и поведение, считают, что это проявляется в самоуверенности и некоторой наглости. Данные респонденты отметили, что характер внешне не привлекательной женщины может быть в разы лучше, чем характер признанной красавицы."Стоит отметить, что какое бы содержание ни вкладывал человек в понятие женской красоты, участники опроса считают, что привлекательная внешность для девушек – это неплохое подспорье в достижении успеха, о какой бы сфере жизни ни шла речь", – отметила Елена Чердымова.В дальнейшем ученые планируют исследовать то, насколько внешние или внутренние качества личности сочетаются в восприятии женской красоты и как можно помочь современной девушке обрести баланс и гармонию в своем желании соответствовать времени и оставаться собой.
https://ria.ru/20200807/1575494324.html
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, общество

Что такое "женская красота" для жителей мегаполисов, выяснили ученые

09:00 26.10.2020
 
© Depositphotos / konradbakМолодая пара на мосту в городе
Молодая пара на мосту в городе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Depositphotos / konradbak
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева выяснили, как современные жители мегаполиса воспринимают женскую красоту, и что в первую очередь выделяют мужчины в образе девушек, а что – сами представительницы прекрасного пола. Результаты опубликованы в журнале EurAsian Journal of BioSciences.
Ученые с помощью анкеты опросили жителей Самары, Нижнего Новгорода и Москвы в возрасте от 20 до 34 лет. Они выяснили, что большинство мужчин при общении с женщиной в первую очередь обращают внимание на ее поведение, тогда как сами девушки – на лицо собеседницы. Кроме того, женщины больше, чем мужчины, придают значение грамотной и приятной речи.
По словам экспертов, отвечающие также считают, что дамам следует уделять внимание не только уходу за своей внешностью, но и не забывать о духовной составляющей, развивать свои умственные способности, а также уметь пользоваться "женской хитростью", чтобы выгодно подчеркивать все свои достоинства.
"Большинство участников анкетирования включили в понятие "женская красота" именно внешние данные: фигуру; правильные черты лица; пропорциональное тело; здоровые волосы, кожу и ногти. По их мнению, привлекательная внешность выступает катализатором межличностных отношений и позволяет многого достичь в различных сферах жизнедеятельности", – рассказала доцент кафедры социологии социальной сферы и демографии Самарского университета Елена Чердымова.
Она также отметила, что чуть меньше половины опрошенных считают, что красивые женщины более успешны и счастливы, а каждый пятый совершенно не согласен с данным утверждением. По их мнению, красивая женщина может сталкиваться с определенными трудностями на своем жизненном пути: с завистью других девушек, чрезмерным навязчивым мужским вниманием и, как ни странно, одиночеством.
В результате исследования ученые также определили устойчивые и изменчивые характеристики привлекательной женщины и степень влияния внешности на характер. Эксперты сделали вывод, что в современном обществе один из постоянных факторов оценки красоты – это эталонные образы знаменитых людей.
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Что касается характера, то большинство мужчин считает, что внешность женщины обладает средним уровнем влияния на ее характер, установили эксперты. Девушек, считающих так же, меньше. Все, кто ответил, что привлекательная внешность существенно влияет на характер и поведение, считают, что это проявляется в самоуверенности и некоторой наглости. Данные респонденты отметили, что характер внешне не привлекательной женщины может быть в разы лучше, чем характер признанной красавицы.
"Стоит отметить, что какое бы содержание ни вкладывал человек в понятие женской красоты, участники опроса считают, что привлекательная внешность для девушек – это неплохое подспорье в достижении успеха, о какой бы сфере жизни ни шла речь", – отметила Елена Чердымова.
В дальнейшем ученые планируют исследовать то, насколько внешние или внутренние качества личности сочетаются в восприятии женской красоты и как можно помочь современной девушке обрести баланс и гармонию в своем желании соответствовать времени и оставаться собой.
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РИА НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаОбщество
 
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