https://ria.ru/20201026/reyting-1581651440.html

Банку ВТБ повышен рейтинг корпоративного управления

Российский институт директоров (РИД) повысил по итогам ежегодного независимого мониторинга Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ до... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:41

2020-10-26T19:41

2020-10-26T19:41

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Российский институт директоров (РИД) повысил по итогам ежегодного независимого мониторинга Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> до уровня "8" (Передовая практика корпоративного управления), сообщает пресс-служба банка.В ходе мониторинга эксперты РИД анализируют такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность.По их мнению, за год в системе корпоративного управления банка произошел ряд качественных изменений. Так, в новый состав Набсовета банка, избранный на годовом собрании акционеров 25 сентября, вошли пять директоров, не связанных с основным акционером. Трое из них являются независимыми директорами, а четверо – представителями миноритарных акционеров. Представитель миноритариев также избран в новый состав Ревизионной комиссии.Кроме того, в РИД отметили проведение внешней независимой оценки деятельности Набсовета и комитетов ВТБ в конце 2019 года, утверждение новой редакции Этического кодека банка, формирование новых составов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Набсовете исключительно из независимых директоров.В части обеспечения прав акционеров эксперты выделили учет прав на акции регистратором, обладающим высокой репутацией и надежными технологиями, возможность для акционеров принимать участие в голосовании с помощью электронных средств, создание Консультационного совета акционеров. "Мы рады, что наши усилия по совершенствованию системы корпоративного управления были высоко отмечены экспертами РИД. ВТБ продолжит последовательное развитие системы корпоративного управления Группы ВТБ и внедрение лучших практик и высоких стандартов корпоративного управления", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента стратегии и корпоративного развития – старшего вице-президента банка ВТБ Владимира Левыкина.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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