Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/reyting-1581651440.html
Банку ВТБ повышен рейтинг корпоративного управления
Российский институт директоров (РИД) повысил по итогам ежегодного независимого мониторинга Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ до... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:41
2020-10-26T19:41
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67a539667537f4189b6ec27d8f24f654.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Российский институт директоров (РИД) повысил по итогам ежегодного независимого мониторинга Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> до уровня "8" (Передовая практика корпоративного управления), сообщает пресс-служба банка.В ходе мониторинга эксперты РИД анализируют такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность.По их мнению, за год в системе корпоративного управления банка произошел ряд качественных изменений. Так, в новый состав Набсовета банка, избранный на годовом собрании акционеров 25 сентября, вошли пять директоров, не связанных с основным акционером. Трое из них являются независимыми директорами, а четверо – представителями миноритарных акционеров. Представитель миноритариев также избран в новый состав Ревизионной комиссии.Кроме того, в РИД отметили проведение внешней независимой оценки деятельности Набсовета и комитетов ВТБ в конце 2019 года, утверждение новой редакции Этического кодека банка, формирование новых составов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Набсовете исключительно из независимых директоров.В части обеспечения прав акционеров эксперты выделили учет прав на акции регистратором, обладающим высокой репутацией и надежными технологиями, возможность для акционеров принимать участие в голосовании с помощью электронных средств, создание Консультационного совета акционеров. "Мы рады, что наши усилия по совершенствованию системы корпоративного управления были высоко отмечены экспертами РИД. ВТБ продолжит последовательное развитие системы корпоративного управления Группы ВТБ и внедрение лучших практик и высоких стандартов корпоративного управления", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента стратегии и корпоративного развития – старшего вице-президента банка ВТБ Владимира Левыкина.
https://ria.ru/20201015/aktivy-1579934967.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_08cfcaf109dad68cd2ec5accc0f34ed4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

Банку ВТБ повышен рейтинг корпоративного управления

19:41 26.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский институт директоров (РИД) повысил по итогам ежегодного независимого мониторинга Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ до уровня "8" (Передовая практика корпоративного управления), сообщает пресс-служба банка.
В ходе мониторинга эксперты РИД анализируют такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность.
По их мнению, за год в системе корпоративного управления банка произошел ряд качественных изменений. Так, в новый состав Набсовета банка, избранный на годовом собрании акционеров 25 сентября, вошли пять директоров, не связанных с основным акционером. Трое из них являются независимыми директорами, а четверо – представителями миноритарных акционеров. Представитель миноритариев также избран в новый состав Ревизионной комиссии.
Кроме того, в РИД отметили проведение внешней независимой оценки деятельности Набсовета и комитетов ВТБ в конце 2019 года, утверждение новой редакции Этического кодека банка, формирование новых составов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Набсовете исключительно из независимых директоров.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 13:25
ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев увеличил объем активов в 1,5 раза
В части обеспечения прав акционеров эксперты выделили учет прав на акции регистратором, обладающим высокой репутацией и надежными технологиями, возможность для акционеров принимать участие в голосовании с помощью электронных средств, создание Консультационного совета акционеров.
"Мы рады, что наши усилия по совершенствованию системы корпоративного управления были высоко отмечены экспертами РИД. ВТБ продолжит последовательное развитие системы корпоративного управления Группы ВТБ и внедрение лучших практик и высоких стандартов корпоративного управления", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента стратегии и корпоративного развития – старшего вице-президента банка ВТБ Владимира Левыкина.
 
Обсудить0
ВТБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
Лента новостейМолния