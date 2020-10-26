https://ria.ru/20201026/rakety-1581555199.html

Путин заявил о готовности не размещать на европейской части ракет 9М729

Президент России Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:35

2020-10-26T12:35

2020-10-26T12:35

россия

нато

владимир путин

европа

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на фоне выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о РСМД заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, сообщает пресс-служба Кремля."Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российская Федерация</a>, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД", - говорится в заявлении.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20201026/drsmd-1581553729.html

Kalaschnikow Pagrieziens А толку..... в НАТО и у их хозяев США, другие планы, другие взгляды. 30

Руслан Тлеуж Правильное предложение - эта ракета все равно до США не долетит из европейской части России, а с Чукотки может, поэтому лучше там размещать. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, владимир путин, европа, сша, в мире