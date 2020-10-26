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У станции метро "Бауманская" в Москве избили полицейского
Неизвестный молодой человек нанес телесные повреждения сотруднику московской полиции у станции метро "Бауманская", сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:00
2020-10-26T12:00
гумвд
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестный молодой человек нанес телесные повреждения сотруднику московской полиции у станции метро "Бауманская", сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Ночью 25 октября из медучреждения поступило сообщение о доставлении нарядом скорой помощи сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a> с телесными повреждениями."Установлено, что вечером 24 октября около входа станции метро "Бауманская" неизвестный в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками причинил полицейскому, находившемуся в очередном отпуске, в гражданской одежде, указанные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.Молодой человек, напавший на полицейского, задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
https://ria.ru/20201023/kriminal-1581212196.html
Наверное, было за что.
269
Себя защитить не могут. Про граждан даже говорить не приходится.
268
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москва
РИА Новости
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гумвд, москва, происшествия

У станции метро "Бауманская" в Москве избили полицейского

12:00 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Неизвестный молодой человек нанес телесные повреждения сотруднику московской полиции у станции метро "Бауманская", сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
Ночью 25 октября из медучреждения поступило сообщение о доставлении нарядом скорой помощи сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по ЦАО с телесными повреждениями.
"Установлено, что вечером 24 октября около входа станции метро "Бауманская" неизвестный в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками причинил полицейскому, находившемуся в очередном отпуске, в гражданской одежде, указанные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.
Молодой человек, напавший на полицейского, задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 15:49
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ГУМВДМоскваПроисшествия
 
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