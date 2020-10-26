https://ria.ru/20201026/politseyskiy-1581547037.html

У станции метро "Бауманская" в Москве избили полицейского

Неизвестный молодой человек нанес телесные повреждения сотруднику московской полиции у станции метро "Бауманская", сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:00

2020-10-26T12:00

2020-10-26T12:00

гумвд

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестный молодой человек нанес телесные повреждения сотруднику московской полиции у станции метро "Бауманская", сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Ночью 25 октября из медучреждения поступило сообщение о доставлении нарядом скорой помощи сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a> с телесными повреждениями."Установлено, что вечером 24 октября около входа станции метро "Бауманская" неизвестный в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками причинил полицейскому, находившемуся в очередном отпуске, в гражданской одежде, указанные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.Молодой человек, напавший на полицейского, задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

https://ria.ru/20201023/kriminal-1581212196.html

Коля Ваня Наверное, было за что. 269

Егор Панкратов Себя защитить не могут. Про граждан даже говорить не приходится. 268

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия