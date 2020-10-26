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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201026/podderzhka-1581617402.html
Глава Камчатки инициировал новый закон о поддержке многодетных семей
Власти Камчатки разработали законопроект по поддержке многодетных семей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:11
2020-10-26T17:11
камчатский край
владимир солодов
камчатский край
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт — РИА Новости.</strong> Власти Камчатки разработали законопроект по поддержке многодетных семей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.По его словам, губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> внес документ на рассмотрение Законодательного собрания. На сегодняшний день в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> порядка 280 многодетных семей стоят в очереди на получение земельных участков."Мы разработали порядок, который позволит упростить эту процедуру и сделать ее более предсказуемой. В проекте предусмотрена альтернативная мера поддержки семей, в которых воспитывается трое и более детей: если такие семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, они могут обменять земельный участок на денежную выплату", – сказал законопроект Солодов.При этом глава региона призвал краевые министерства финансов, имущественных и земельных отношений, социального развития и труда уделить реализации этого законопроекта особое внимание, чтобы он работал без сбоев. Солодов выразил уверенность, что этот социально значимый законопроект получит одобрение и поддержку у краевых депутатов.По информации пресс-службы, земельные участки под строительство будут обеспечены инфраструктурой – подъездными путями и коммуникациями.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/kamchatka-1579612294.html
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владимир солодов, камчатский край

Глава Камчатки инициировал новый закон о поддержке многодетных семей

17:11 26.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяВременно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов выступает за упрощение предвыборного сбора подписей
Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов выступает за упрощение предвыборного сбора подписей - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт — РИА Новости. Власти Камчатки разработали законопроект по поддержке многодетных семей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
По его словам, губернатор Владимир Солодов внес документ на рассмотрение Законодательного собрания.
На сегодняшний день в Камчатском крае порядка 280 многодетных семей стоят в очереди на получение земельных участков.
"Мы разработали порядок, который позволит упростить эту процедуру и сделать ее более предсказуемой. В проекте предусмотрена альтернативная мера поддержки семей, в которых воспитывается трое и более детей: если такие семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, они могут обменять земельный участок на денежную выплату", – сказал законопроект Солодов.
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При этом глава региона призвал краевые министерства финансов, имущественных и земельных отношений, социального развития и труда уделить реализации этого законопроекта особое внимание, чтобы он работал без сбоев.
Солодов выразил уверенность, что этот социально значимый законопроект получит одобрение и поддержку у краевых депутатов.
По информации пресс-службы, земельные участки под строительство будут обеспечены инфраструктурой – подъездными путями и коммуникациями.
 
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Камчатский крайВладимир СолодовКамчатский край
 
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