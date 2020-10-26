https://ria.ru/20201026/podderzhka-1581617402.html

Глава Камчатки инициировал новый закон о поддержке многодетных семей

Власти Камчатки разработали законопроект по поддержке многодетных семей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:11

2020-10-26T17:11

2020-10-26T17:11

камчатский край

владимир солодов

камчатский край

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт — РИА Новости.</strong> Власти Камчатки разработали законопроект по поддержке многодетных семей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.По его словам, губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> внес документ на рассмотрение Законодательного собрания. На сегодняшний день в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> порядка 280 многодетных семей стоят в очереди на получение земельных участков."Мы разработали порядок, который позволит упростить эту процедуру и сделать ее более предсказуемой. В проекте предусмотрена альтернативная мера поддержки семей, в которых воспитывается трое и более детей: если такие семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, они могут обменять земельный участок на денежную выплату", – сказал законопроект Солодов.При этом глава региона призвал краевые министерства финансов, имущественных и земельных отношений, социального развития и труда уделить реализации этого законопроекта особое внимание, чтобы он работал без сбоев. Солодов выразил уверенность, что этот социально значимый законопроект получит одобрение и поддержку у краевых депутатов.По информации пресс-службы, земельные участки под строительство будут обеспечены инфраструктурой – подъездными путями и коммуникациями.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/kamchatka-1579612294.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, камчатский край