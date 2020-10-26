Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201026/pitanie-1581600357.html
Глава Подмосковья рассказал о контроле за питанием школьников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности контроля за питанием школьников. Он напомнил, что дети должны питаться не только бесплатно,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:04
2020-10-26T16:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581598319_0:99:3292:1951_1400x0_80_0_0_9e62efd0cfe58f4318f058df7c85cfb5.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности контроля за питанием школьников. Он напомнил, что дети должны питаться не только бесплатно, но и вкусно, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/pitanie-v-shkolah-podmoskovja-dolzhno-byt-ne-tolko-besplatnym-no-i-vkusnym-vorobev/" target="_blank">"360"</a>."Наш президент поставил задачу, чтобы питание было не только бесплатным – это можно организовать, когда есть деньги, – но было вкусным, достойным, высокого уровня. Мы не допустим, чтобы недобросовестные компании, которые валяют дурака, поставляли питание детям", – подчеркнул глава региона.Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в области 1318 муниципальных школ. Обеспечением необходимыми продуктами занимается 75 организаций. С 1 сентября стартовал ежедневный контроль, который осуществляется через мобильное приложение "Проверки Подмосковья".Специалисты проверяют состояние пищеблоков и меню. Около семи тысяч фотоснимков регулярно отрабатывается минобразования и муниципальными ЦУР.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581598319_281:0:3012:2048_1400x0_80_0_0_744d64669ba003445c3f935c6978cf88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Глава Подмосковья рассказал о контроле за питанием школьников

16:04 26.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчащиеся школы в столовой
Учащиеся школы в столовой - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности контроля за питанием школьников. Он напомнил, что дети должны питаться не только бесплатно, но и вкусно, сообщил телеканал "360".
"Наш президент поставил задачу, чтобы питание было не только бесплатным – это можно организовать, когда есть деньги, – но было вкусным, достойным, высокого уровня. Мы не допустим, чтобы недобросовестные компании, которые валяют дурака, поставляли питание детям", – подчеркнул глава региона.
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в области 1318 муниципальных школ. Обеспечением необходимыми продуктами занимается 75 организаций. С 1 сентября стартовал ежедневный контроль, который осуществляется через мобильное приложение "Проверки Подмосковья".
Специалисты проверяют состояние пищеблоков и меню. Около семи тысяч фотоснимков регулярно отрабатывается минобразования и муниципальными ЦУР.
 
Обсудить0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния