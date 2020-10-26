https://ria.ru/20201026/pitanie-1581600357.html

Глава Подмосковья рассказал о контроле за питанием школьников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности контроля за питанием школьников. Он напомнил, что дети должны питаться не только бесплатно,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:04

2020-10-26T16:04

2020-10-26T16:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности контроля за питанием школьников. Он напомнил, что дети должны питаться не только бесплатно, но и вкусно, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/pitanie-v-shkolah-podmoskovja-dolzhno-byt-ne-tolko-besplatnym-no-i-vkusnym-vorobev/" target="_blank">"360"</a>."Наш президент поставил задачу, чтобы питание было не только бесплатным – это можно организовать, когда есть деньги, – но было вкусным, достойным, высокого уровня. Мы не допустим, чтобы недобросовестные компании, которые валяют дурака, поставляли питание детям", – подчеркнул глава региона.Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в области 1318 муниципальных школ. Обеспечением необходимыми продуктами занимается 75 организаций. С 1 сентября стартовал ежедневный контроль, который осуществляется через мобильное приложение "Проверки Подмосковья".Специалисты проверяют состояние пищеблоков и меню. Около семи тысяч фотоснимков регулярно отрабатывается минобразования и муниципальными ЦУР.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)