https://ria.ru/20201026/peremirie-1581516833.html

В Карабахе обвинили Баку в срыве очередной договоренности о перемирии

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян обвинил Баку в срыве третьей по счету договоренности о перемирии в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:06

2020-10-26T09:06

2020-10-26T12:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян обвинил Баку в срыве третьей по счету договоренности о перемирии в Карабахе."Азербайджанская сторона и в третий раз грубо нарушила достигнутую договоренность о гуманитарном прекращении огня", - написал Погосян в <a href="https://www.facebook.com/Vahrampoghosyan84/posts/121423219739573" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, добавив, что "выводы по поводу откровенно наглого отношения, демонстрируемого" Баку "в отношении цивилизованного человечества, еще будут сделаны, но сейчас наша задача защитить родину от турецкого врага".<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, с начала обострения в Карабахе объявившая о поддержке <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, не раз заявляла, что не участвует в конфликте в регионе."Нам не оставили альтернатив", - написал Погосян. По его словам, единственный оставшийся для Карабаха путь "должен повести к победе".Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201026/karabakh-1581512946.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире