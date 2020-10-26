https://ria.ru/20201026/peregovory-1581559223.html

Баку ожидает "смысла" в переговорах по Карабаху в Женеве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не против встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве 29 октября, но, по словам главы республики,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:52

2020-10-26T12:52

2020-10-26T12:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

стивен биган

зограб мнацаканян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что Баку не против встречи глав МИД Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> 29 октября, но, по словам главы республики, ожидает в них "смысла"."В ходе переговоров в США было решено, что спустя несколько дней главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Женеве (для обсуждения карабахского урегулирования - ред.). Я не против, пусть встречаются... Но мы хотим, чтобы в переговорах был смысл, ускорил решение конфликта", - заявил Алиев в своем обращении к народу.Ранее Госдеп США заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a> и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a>, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578065614.html

Confident Doubt Ну вот мне не понятно, какого смысла можно ожидать от этих переговоров сейчас. На переговорах армянская сторона, да и все остальные страны скажут, что надо сейчас прекратить военные действия, а потом вести предметные переговоры. Что означает возвращнеие к ситуации до этой войны, т.е. Армения говорит об однозначной независимости Карабаха, и в отсутствие военных действий что именно ей может угрожать? Ничего. То есть Армения спокойно сможет вести ту же самую политику,которую и вела до войны. Без каких либо изменений. В отличии от нее Азербайджан упустит момент и опять зависнет в переговорах, которые заморозят ситуацию и де факто сделают Карабах независимым. В принципе призывы к остановке войны и возвращению к переговорам служат именно этой цели. Зачем Армении менять риторику в отсутствии войны? 10

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, зограб мнацаканян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире