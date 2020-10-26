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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/patrushev-1581631594.html
Секретарь Совбеза Армении обсудил с Патрушевым карабахскую проблему
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил в понедельник по телефону с российским коллегой Николаем Партрушевым эскалацию конфликта в Нагорном РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:22
2020-10-26T19:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армен григорян
нагорно-карабахская республика
николай патрушев
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости.</strong> Секретарь Совета безопасности Армении <a href="http://ria.ru/person_Armen_Grigorjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Григорян</a> обсудил в понедельник по телефону с российским коллегой Николаем Партрушевым эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза."Григорян в разговоре с <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Патрушевым</a> коснулся ситуации на арцахско-азербайджанской границе, подчеркнул факт войны, развязанной Азербайджаном, а также дестабилизирующее вмешательство Турции. Секретарь Совета безопасности Армении в ходе беседы высоко оценил роль Российской Федерации в деле урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В армянском Совбезе отметили, что Патрушев "подчеркнул необходимость урегулирования конфликта исключительно мирным и дипломатическим путем".Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201024/sarkisyan-1581364006.html
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армен григорян, нагорно-карабахская республика, николай патрушев, в мире

Секретарь Совбеза Армении обсудил с Патрушевым карабахскую проблему

17:22 26.10.2020 (обновлено: 19:02 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил в понедельник по телефону с российским коллегой Николаем Партрушевым эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза.
"Григорян в разговоре с Патрушевым коснулся ситуации на арцахско-азербайджанской границе, подчеркнул факт войны, развязанной Азербайджаном, а также дестабилизирующее вмешательство Турции. Секретарь Совета безопасности Армении в ходе беседы высоко оценил роль Российской Федерации в деле урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В армянском Совбезе отметили, что Патрушев "подчеркнул необходимость урегулирования конфликта исключительно мирным и дипломатическим путем".
Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
Армянский президент Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 19:02Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Саркисян уверен, что Россия поможет Армении в случае нападения на нее
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмен ГригорянНагорно-Карабахская РеспубликаНиколай ПатрушевВ мире
 
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