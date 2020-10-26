Секретарь Совбеза Армении обсудил с Патрушевым карабахскую проблему
17:22 26.10.2020 (обновлено: 19:02 26.10.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил в понедельник по телефону с российским коллегой Николаем Партрушевым эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза.
"Григорян в разговоре с Патрушевым коснулся ситуации на арцахско-азербайджанской границе, подчеркнул факт войны, развязанной Азербайджаном, а также дестабилизирующее вмешательство Турции. Секретарь Совета безопасности Армении в ходе беседы высоко оценил роль Российской Федерации в деле урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В армянском Совбезе отметили, что Патрушев "подчеркнул необходимость урегулирования конфликта исключительно мирным и дипломатическим путем".
Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе