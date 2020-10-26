https://ria.ru/20201026/pandemiya-1581236977.html

Гада Вали: употребление марихуаны возросло на фоне пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции ударила по всем сферам жизни, едва ли оставив хоть одну без внимания. Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:00

2020-10-26T12:00

2020-10-26T12:00

гада вали

коронавирус covid-19

вена

оон

наркотики

интервью

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<em>Пандемия коронавирусной инфекции ударила по всем сферам жизни, едва ли оставив хоть одну без внимания. Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности <a href="https://ria.ru/person_gada-vali" target="_blank">Гада Фатхи Вали</a> рассказала в интервью РИА Новости, как <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирус</a> отразился на организованной преступности, что происходит с нелегальным оборотом наркотиков, как Россия помогает УНП справляться с вызовами, а также ответила на вопрос, доказала ли ООН свою эффективность за 75 лет существования. Беседовала корреспондент в Вене Маргарита Костив.</em><strong>— Как вы оцениваете сейчас обстановку с организованной преступностью на фоне пандемии?</strong>— Организованная преступность определенно расцвела и, как ожидается, будет на подъеме. По ряду причин. У организованной преступности и преступников есть ресурсы, у них есть деньги, у них есть ликвидные средства, необходимые для проникновения в большое количество областей и секторов. Так что мы ожидаем и, собственно, предупреждали правительства о риске опасной роли, которую организованная преступность может сыграть в поддельных лекарствах, в бизнесе производства вакцин, пользуясь ситуацией с недостатком медицинских препаратов, когда люди в разных странах стремятся получить вакцину. Правительства, больницы и различные организации спешат покупать защитное оборудование и спрос повышенный, поэтому поддельные лекарства и поддельное оборудование для личной защиты — это риск, и именно здесь организованная преступность проявляет активность. Мы ожидаем, что они будут активными на протяжении всего периода разработки вакцины.Также организованная преступность может использовать пакеты мер по стимулированию экономики, которые предлагают разные правительства, чтобы попытаться повлиять на таргетирование, попасть на рынки, использовать коррупционные практики для извлечения выгоды из тех наличных средств, которые правительства выделяют в рамках этих мер. Киберпреступность — еще одна сфера, где организованные преступники могут играть большую роль. Мы видели, как интернет использовался для надругательства над детьми и женщинами и их эксплуатирования. Наши партнеры в Интерполе и частном секторе заметили значительное увеличение количества материалов о сексуальном насилии над детьми — оно почти удвоилось с 2,5 миллиона до свыше 4,5 миллиона с февраля по май 2020 года. Закрытие границ сделало незаконную перевозку мигрантов более рискованной и дорогой для людей, бегущих от преследований и насилия. Поэтому организованная преступность пользуется нуждой уязвимых групп в перемещении и извлекает из нее выгоду, предлагая им контрабанду. В особенности в регионах с высоким уровнем безработицы, растущей бедностью люди будут искать способы для перемещения.<strong>— Помог ли коронавирус процветанию незаконного оборота наркотиков? </strong>— Здесь картина смешанная: где-то наблюдается рост, где-то — спад. И мы еще находимся в середине кризиса, поэтому я думаю, что пока мы наблюдаем и собираем информацию, картина будет становиться яснее. Например, в мае-июне 2020 года было проведено исследование незаконного оборота наркотиков, где мы пытались понять, что произошло с рынком. Мы смогли прийти к некоторым результатам. Если вы посмотрите на доступность нелегальных наркотиков на рынках между маем и июнем 2020 года, то увидите, что она ниже. Это объясняется количеством — цены выше, потому что количество наркотиков на рынке меньше, а также закрытием границ — меньше людей занимаются контрабандой наркотиков, аэропорты закрыты, люди не путешествуют. С другой стороны, вы обнаружите, что перевозчики наркотиков изменили тактику — вместо аэропортов и наземных маршрутов они стали пользоваться морскими. Для морской перевозки необходима организованная преступная группа, один преступник не справится. Мы ожидаем, что люди в обществах, которые становятся беднее, больше рискуют попасться на приманку и начать производить или распространять наркотики. В целом мы зафиксировали подъем для одних видов наркотиков и спад для других. Влияние разное на разных рынках. Употребление марихуаны в немедицинских целях увеличилось в ходе пандемии коронавируса, в то время как экстази, МДМА, кокаина снизилось. Исследование продолжается, им занимается наш исследовательский отдел, проводит исследования и сотрудничает со многими центрами, которые располагают ясной картиной, как именно пандемия повлияла на рынок наркотиков.<strong>— Какова ситуация у главного поставщика наркотиков — Афганистана?</strong>— Как я уже сказала, мы все еще находимся в середине пандемии. Афганистан по-прежнему среди крупнейших производителей наркотиков. Контрабанда наркотиков на границах пошла на спад, потому что люди не путешествуют. Но мы продолжаем следить за ситуацией.<strong>— С каким вызовами сталкивается УНП ООН в период пандемии?</strong>— Эта пандемия уникальна, я думаю, мир ранее не сталкивался с подобным. Она шокировала мир спросом и предложением. Меньше глобальной торговли, экономики практически остановились, миллионы миллионов теряют работу, бизнесы выходят из дела и так много неопределенностей. Это один из немногих кризисов, который затронул все страны мира, маленькие и большие. Он обнажил хрупкость нашего мира, его неравенство. Это пандемия, которая ударила по бедным, уязвимым больше, чем по богатым и более здоровым. Она затронула и УНП ООН. Мы работали удаленно почти во всех частях мира, наши сотрудники не ходили в офисы во время локдаунов, но и наши партнеры не могли получать техническую помощь при нормальном личном общении. Так что мы обратились к виртуальным службам, работа с которыми в одних частях мира проходила очень хорошо, в других — не очень, в том числе из-за ИТ-инфраструктуры. Мы пытались в быстром режиме формировать рекомендации и указания, например, как снизить влияние коронавируса в тюрьмах, на женщин и детей в заключении, а также как гарантировать, чтобы имело место предотвращение применения наркотиков в условиях локдаунов. Но мы справились, я горда УНП ООН.<strong>— Довольны ли уровнем сотрудничества с Россией? Есть ли какие-то практические результаты этого сотрудничества?</strong>— Россия — очень важный и стратегический партнер УНП ООН, глобальный игрок по разным темам, которыми мы занимаемся. Определенно, я бы хотела, чтобы вклад России увеличился в два, три, четыре раза, чтобы Россия давала больше ресурсов для нашей работы. Мы использовали предоставляемые Россией ресурсы для осуществления работы в исследовательской сфере, предупреждения наркомании и наркоконтроля, отмывания денег, финансирования терроризма и коррупции. Фокус был на поддержке Центральной Азии, я бы хотела, чтобы Россия помогала нам выполнять наши цели в Африке. Я бы хотела, чтобы Россия играла большую роль в укреплении организации, предоставляла нам ресурсы, необходимые для выполнения наших новых и будущих корпоративных стратегий. Да, Россия помогает УНП ООН и играет очень важную роль, например, в создании неформальной научной сети по наркотикам, где у нас 30 ученых, предоставляющих нам техническую помощь. Также есть "Молодежная инициатива", финансируемая русскими с 2012 года. Я думаю, результат был важным, но я бы хотела, чтобы работа с Россией расширялась, я вижу много возможностей для этого. Россия оказывала нам ценную поддержку в сфере охраны спорта от коррупции и преступления. В данный момент Россия предоставляет финансы в поддержку развития всеобъемлющего тематического исследования по охране спорта от коррупции, которое будет опубликовано в третьем квартале 2021 года. Я думаю, мы можем многое сделать с Россией, и я буду над этим работать.<strong>— ООН исполняется 75 лет. Доказала ли организация свою эффективность и необходимость миру? </strong>— Я думаю, я предвзята, поскольку работаю в <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>. Я провела свою жизнь, работая c мультилатерализмом, поскольку верю в его роль. Я считаю, что многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не может решить только одна страна, неважно, большая она или маленькая. Мы видели, как коронавирус обнажил хрупкость мира и показал, насколько он мал. США, Европа, самые передовые экономики, ученые оказались в шоковом состоянии от COVID. Это говорит нам о том, что никто не может работать отдельно от остальных, нам нужно делиться знаниями, информацией, вместе работать над решением разных вызовов. Показала ли ООН результат? Я думаю, мир без ООН был бы уязвимее, беднее и разобщеннее. Мир не идеален, но я думаю, за 75 лет мы показали большой результат.<strong>— Какую роль ООН играет сейчас в период пандемии коронавируса и что конкретно она уже сделала в этой связи?</strong>— Мы оказали поддержку с дистанционным обучением 227 миллионам детей и молодежи в 55 странах, поддержку также получили 800 тысяч детей-беженцев. Это касается ООН в целом, включая ЮНИСЕФ, ВПП. УНП ООН давала странам рекомендации о том, как в этот период содержать тюрьмы по всему миру. 54 миллиона человек в 114 странах получили критически важную для них воду и средства дезинфекции. Сорок миллионов детей и женщин в 75 странах получили необходимую медицинскую помощь. Но я думаю, важнее всего лидерство, которое продемонстрировал генеральный секретарь, призвав к облегчению долгового бремени бедных стран, призыв, к которому прислушались и который оценили. Я думаю, коронавирус научил нас, что мультилатерализм крайне необходим, 75-летняя ООН очень нужна, хотя впереди по-прежнему много вызовов. Но если у коронавируса и есть положительный эффект, так это осознание того, что страны должны продолжать работать вместе.

https://ria.ru/20200706/1573981399.html

https://ria.ru/20200507/1571061555.html

https://ria.ru/20200423/1570432836.html

https://ria.ru/20200922/yubiley-1577621408.html

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гада вали, коронавирус covid-19, вена, оон, наркотики, интервью