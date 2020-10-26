https://ria.ru/20201026/oppozitsiya-1581612691.html

В Гомеле рядом с флагом оппозиции нашли устройство, схожее со взрывным

Белорусская милиция обнаружила в Гомеле у бело-красно-белого флага, под которым протестует оппозиция, устройство, схожее со взрывным, степень его опасности... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:51

2020-10-26T16:51

2020-10-26T18:02

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

гомель

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Белорусская милиция обнаружила в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> у бело-красно-белого флага, под которым протестует оппозиция, устройство, схожее со взрывным, степень его опасности установят эксперты, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики."Ночью 26 октября в гомельском телеграм-чате опубликовали фотографию БЧБ-флага, установленного в районе озера "Обкомовское". Сотрудники ОМОН, которые выехали к месту, обратили внимание на закопанный под древком предмет. Он был схож с взрывным устройством, поэтому на место происшествия вызвали саперно-пиротехническую группу", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd/2298" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Как отметили в ведомстве, "специалисты подтвердили: находка является предметом, внешне напоминающим самодельное взрывное устройство и состоящим из овального заряда, завернутого в бумагу, а также взрывателя контактного механизма, электропровода и батарейки". "Могло ли взорваться устройство, уже установят эксперты после соответствующих исследований", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, устанавливаются причастные к нему лица.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201026/protestuyuschie-1581545344.html

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гомель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Гомеле под флагом оппозиции нашли схожее со взрывным устройство. Кадры МВД Белоруссии Белорусская милиция обнаружила в Гомеле у бело-красно-белого флага, под которым протестует оппозиция, устройство, схожее со взрывным. Устройство было обезврежено саперами. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 2020-10-26T16:51 true PT1M46S

Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. 2020-10-26T16:51 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, мвд белоруссии, гомель, в мире